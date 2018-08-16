Экс-глава Седово Петр СВЯТОВЕЦ: Мои предложения по наведению порядка так и не были приняты

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-16T13:23:38+03:00

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С Петром Святовцом мы познакомились во время первой командировки в Седово в 2016 году. Каждый раз глава поселковой администрации рассказывал нам о планах и проблемах курорта. Знаем, что Петр Алексеевич искренне переживал за ситуацию в поселке.

А в начале июля нам стало известно, что Святовец покинул пост руководителя. По телефону сказал, что на то есть весомые причины. О них пообещал рассказать при встрече.

Как снизить цены на жилье и продукты

С Петром Алексеевичем мы встретились уже не в поселковой администрации, а в здании местной школы.

- Написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решающую роль сыграло неудовлетворительное состояние и подготовка поселка к летнему сезону, - сказал экс-глава Седово о причинах ухода. - Это не потому, что я недобросовестно подходил к своим обязанностям. Меня просто отказывались слышать. В прошлом году у нас была возможность своим трактором вывозить мусор в поселке. Сейчас такой возможности нет. А силами, которые есть, навести порядок невозможно.

Цены на рынке в Седово можно снизить, если проводить продовольственные ярмаркиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Несмотря на это, сезон вы встретили относительно уверенно.

- В мае Седово было приведено в более или менее приличное состояние, чтобы встречать людей и предоставлять им нормальные условия для отдыха. Но нерешенные вопросы все же оставались. О них мы с вами уже говорили. После Прямой линии с Главой Республики в конце июня было уделено большое внимание пляжам. Проход к ним был открыт. Но еще не решена проблема высокой стоимости жилья. Мои предложения так и не были услышаны. Я хотел, чтобы ведомственные пансионаты, если есть свободные места, пускали дончан на отдых за недорогую плату. Тогда бы и цена в частном секторе упала.

- Цены на продукты питания тоже так и не удалось сбить?

- Поселок закрытый, есть определенные ограничения по доставке продуктов. Это потому, что на въезде стоит пропускной пункт. Я несколько раз предлагал проводить продовольственные ярмарки. Это сняло бы вопрос завышения оптовых цен для местных предпринимателей.

Петр Святовец считает, что цены на жилье должны иметь какие-то допустимые размерыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Убирать мусор некому

- Технику для уборки поселка выделили?

- Даже нужное число рабочих не выделили, не говоря уже о технике. Здесь бы хватило шесть человек с зарплатой в шесть тысяч рублей. У нас же оставили четверых. Они должны успевать убирать большую часть поселка, пляжи, косить траву. И это все на зарплату в 2800 рублей. Это еще хорошо, что люди согласились работать за такие деньги, ведь, кроме них, – желающих нет.

- Часто обращались к руководству района с просьбами?

- Я постоянно просил, вносил предложения. Но результата это не давало. Тогда я понял, что, если не в силах что-то сделать, – значит, я не на своем месте. Понимая, что помощи мне никто не оказывает, добровольно написал заявление об увольнении.

- Мы слышали, что поселок не бедный. Нашлись бы бизнесмены, которые помогли бы решить проблемы?

- Но это не тот метод для наведения порядка. Я 24 года отработал в службе главного управления по борьбе с экономической преступностью. Занимался выявлением фактов превышения полномочий, недобросовестного исполнения служебных обязанностей. Это все коррупционные составляющие. Поэтому знаю, где превышение полномочий, а где их нет. Все что касается бизнеса и добровольных пожертвований – вызывает сложности и беспокойство.

Ярмарки не проходят из-за постаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Впервые за три года искупался в море

- После вашего ухода что-то делается? Кто сейчас руководит Седово?

- В основном все ограничивалось планами и разговорами. Задачи, которые поставил Глава Республики на Прямой линии, остались нерешенными. Сейчас обязанности главы поселка исполнят мой первый заместитель Вера Крупченко.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Первые две недели я отсыпался и приходил в себя. Сейчас периодически хожу на пляж. За три с половиной года, что я был главой Седовской администрации, у меня не было возможности искупаться в море.

- Возникает ощущение, что некоторые владельцы частного сектора в Седово «заелись». Бывают случаи, когда отдыхающим говорят: не хотите у нас селиться, не надо – найдем других постояльцев. Часто хозяева ставят ограничения: молодежь не беру, с детьми не беру... А цены для условий, которые предоставляются, космические. Какой выход из положения вы видите для отдыхающих?

- Прежде чем сделать какую-то покупку, человек должен поинтересоваться: где, какие цены, условия. Я предлагал создать единую базу, в которой будут данные обо всех участниках рынка жилья, включаю частный сектор. Чтобы человек зашел в интернет и смог выбрать подходящее для него жилье. Но на создание базы нужно иметь юридические основания. И этот вопрос так и остался открытым.

Основная часть населения занимается рыболовствомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поселок вымирает

- До войны здесь было лучше или хуже? Каким помните Седово в то время?

- Тогда не было такого наплыва народа. Сейчас наш поселок – единственное курортное место для двух республик Донбасса. К нам приезжает немало россиян. Если раньше ехали в Мариуполь, Урзуф, на Белосарайскую косу, то сейчас у многих людей нет такой возможности. А на отдых в Крыму не хватает средств. Поэтому основная часть нашего населения едет сюда. В довоенное время коммунальные службы справлялись с уборкой мусора – за сезон отдыхало порядка 25 тысяч человек. С 2015 года их количество выросло до 80 тысяч. А инфраструктура осталась та же и не в состоянии всех обеспечить комфортом.

- Чем живет поселок вне сезона?

- В Седово круглый год работает рыболовецкое предприятие, где трудится основная часть мужчин поселка. Но никакого участия в жизни Седово оно не принимает. Ни одного человека не выделили на месячник по наведению порядка в поселке. Несмотря на распоряжение Главы Республики. Можно сказать, что это предприятие – своего рода империя.

- Кто еще кроме рыбаков живет в Седово?

- В основном пенсионеры, молодежи практически нет. В 2017 году родился 21 ребенок, а 118 жителей похоронили. Если так дальше пойдет – поселок вымрет. Такое было в поселке Холодное. Оно было зажиточным и густонаселенным. Сегодня там осталось семей 25. На Обрыве такая же картина – проживает 350 человек, и это в основном старики.

Уже не первый год многих отдыхающих интересует ситуация с пляжамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Похож на президента России

Во время нашей первой встречи мы обратили внимание, что Петр Святовец очень похож на Владимира Путина. Это же отметили и наши читатели после публикации фото главы администрации Седово.

- Давно вам говорят об этом?

- Еще пятнадцать лет назад мы с женой шли с пляжа, здесь в Седово. А навстречу нам девушки. Они сначала внимательно на меня смотрели. Потом робко сказали: «Вам никто не говорил, что вы как две капли воды похожи на Владимира Владимировича»? После этого я слышал об этом часто.

P.S. Возможно, у кого-то иная точка зрения на ситуацию в Седово и работу экс-главы поселка и руководства Новоазовского района. «Комсомолка» готова предоставить возможность озвучить свое мнение всем, кто заинтересован в решении проблем курортного поселка. Пишите нам на адрес: kp1925ru@gmail.com