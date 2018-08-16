Курс молодого бойца для юных курсантов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-16T11:43:47+03:00

За месяц до начала нового учебного года абитуриенты, успешно сдавшие все испытания и поступившие в военное училище, проходят курс молодого бойца.

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Сборы начинаются с 1 августа и до 25 числа ребята обучаются азам воинской профессии в учебном центре, расположенном в Зугрэсе. Усиленно занимаются физической, строевой и огневой подготовками, проходят практические и теоретические занятия, психологические тесты.

- Поначалу физические нагрузки были непривычны, ну, а сейчас уже все втянулись, всем все нравится. Нормально. Все выполнимое, - говорит курсант Филипп Маликов. - Вот сейчас ребята пишут психологический тест. Это будет распределение по факультетам. Это влияет на то, куда ты поступишь. Мотострелки, танкисты, разведка или замполиты. Я бы хотел попасть в замполиты или мотострелки.

Без строевой подготовки никуда.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Филипп Маликов говорит, что военным мечтал стать с детства. За две недели в учебном центре уже привык к трудностям.

- Самое трудное эмоционально то, что после гражданки сразу прыгнули в форму и непривычно, - продолжает свой рассказ Филипп.- Без телефона непривычно. А так - все четко. Кормят хорошо, одевают, обувают. Все нравится.

Кормят ребят, действительно, хорошо. В рацион питания входят все самые необходимые продукты. И готовят пищу - на полевой кухне. Почти романтика. В училище будет обычная столовая.

На прополке капусты.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- На обед мы будем готовить суп с макаронами, на второе - картофель с тушенкой, к гарниру идет помидор свежий и компот. Ну, также хлеб. Вот и все меню простое, сытно, калорийно, - рассказывает старший повар Александр Неделяев.

- Хватает этого? Или все равно голодные ходят? - спрашиваю у него.

- Как это голодные? Всегда добавка есть - кормим на убой. Силы ж нужны на КМБ. Тем более ребята из дома, молодые, от домашней пищи надо отвыкать.

Командиры говорят, что труднее всего новобранцам дается строевая подготовка. Поэтому именно ей уделяется больше всего времени и внимания. Под барабанную дробь ребята впервые пробуют чеканить шаг. Посмотреть, как у них это получается пришел и всеобщий любимец. Рыжий пес, которому курсанты дали прозвище - Трамп.

Собака по кличке Трамп.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сейчас ребята только обживают свой новый учебный центр. Его передали училищу в прошлом году. Эти здания и территория некогда принадлежали местному ПТУ. Военные получили его в жутком состоянии. Восстанавливать никто не помогает, все приходится делать собственными силами.

- Мы всю зиму готовились, хотя бы чуть-чуть привести в порядок, говорит начальник донецкого высшего общевойскового командного училища Михаил Тихонов. - Здесь было все в мусоре, не покрашено, не побелено. Теперь уже потихоньку приводим в божеский вид. То же самое, как и с училищем. Приведем. Москва не сразу строилась. Построим.

Михаил Тихонов.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Начальник училища Михаил Тихонов говорит, что видел много учебных центров и мечтает, чтобы наш был самым лучшим. И с такими ребятами, безусловно, эта мечта осуществится. В этом году в училище поступили 150 человек. Конкурс - 2,5 человека на место. Выбрали самых лучших. Михаил Тихонов отмечает, что уровень подготовки будущих курсантов, выше, чем у ребят, которые поступали в прошлые годы.

- В первую очередь, для них здесь, конечно, самое главное - переломать себя, свой характер. Потому что оторвались от родителей, нет телефонов, нет интернета. Здесь они живут в одном едином коллективе. Вот этот именно период формирования молодого пополнения, заключается в немножко более сложных условиях существования, - говорит Михаил Тихонов. - Живут они в палатках, больше времени проводят в поле, на плацу, готовятся к принятию присяги.

Курс молодого бойца позволяет ребятам еще раз основательно проверить себя, свои возможности и силы. В этом году его не смогли пройти только 8 человек, в то время, как из первого набора курсантов в 2015 году выбыло в три раза больше юношей. Девушек в этом году на учебу не принимали.

А пока молодое пополнение проходит военные сборы, уже проверенные бойцы второго курса помогают гражданскому населению на сельскохозяйственных полях. У них началась трудовая вахта.

- Здесь мы находимся уже третий день. Но до этого мы здесь находились до обеда. Мы утром приезжали и в обед уезжали. А сегодня мы сюда приехали уже с самого утра и будем до вечера. Нам выдали сухпай. Мы полностью здесь питаемся, рассказывает курсант второго курса Михаил Степанов. - Нормы как таковой здесь у нас нет. Командиры нам поставили - 2 рядка проходить. Сначала нам первые дни было сложно, потому что здесь много колючек в рядках растет по капусте, осота, и руки кололись. Командиры о нас позаботились и выдали сейчас перчатки - договорились с «Теплицами Донбасса». Так что сейчас намного проще уже.

Несмотря на трудности, ребята не жалуются. Говорят: «Мы парни военные, мы должны ко всему быть готовы, и это нам только опыт будет».

- Помогаем, у нас здесь вот капуста, ее очень много здесь. И мы сорняк, осот выдергиваем, очищаем, чтобы потом зимой было что есть. Потому что капуста пойдет в детские садики, школы, к нам пойдет, во все учреждения учебные, - говорит курсант Даниил Белый. - И мы, как военные, обязаны помочь гражданскому населению, потому что военные всегда помогали.

С 1 сентября все курсанты приступят к занятиям. А молодое пополнение ждет самый торжественный момент - принятие присяги, которое намечено на 8 сентября - День освобождения Донбасса.