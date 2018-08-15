Из канадских винтовок по бабушкам! Потерь среди мирного населения на Донбассе станет больше

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-15T10:51:37+03:00

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Канадская компания PGW Defense Technologies решила подлить масла в огонь войны на Донбассе. Она заключила договор с Украиной о поставке дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тыс. у.е.

- Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде наверняка поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей Родины, – цинично заявил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд.

Ситуацию прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Канадское изделие называется LRT-3 и бьет оно почти на 2 километра. Пуля от крупнокалиберного пулемета пробивает любой бронежилет и борт БМП или БТР. Но это не главное: такое оружие - эффективный инструмент карателя. С очень большого расстояния, абсолютно безопасно для себя, можно обстрелять, например, поселок на линии соприкосновения. Никто даже не увидит стрелка, никто не сможет дать ответ, а потом появляются сообщения: машина коммунальщиков или пожарных или "Скорой помощи" была обстреляна снайпером. Даже за пределами прицельной дистанции пуля калибра 12 мм пробивает гражданский автомобиль навылет!

- Вот такая она, в понятии националистов, защита "родины" от простых мирных жителей?

- Получается так. Убить бабашуку, вышедшую на свой огород по окончанию минометного обстрела - для них удовольствие. А таких случаев было не мало - и на окраинах Горловки, на Трудовских. в Саханке. (Об этом открыто говорили "КП" жители Саханки и других прифронтовых поселков. То есть вышел в огород, и получил пулю. - Авт). А вот еще "развлечение" для снайпера - по стрелять по крышам частных жилых домов. Пуля прошивает шифер и толь и когда идет дождь, в доме потоп...

- И когда нам ждать таких сюрпризов из Канады?

- По словам Росса Спагруда, оружие для этих увлекательных упражнений, доставят уже осенью этого года. Судя по всему, осень ситуация на Донбассе обострится.