Коминтерново и южное направление ВСУ обстреливают каждый день. Цель - выгнать жителей

СЕГОДНЯ 21:51 2018-08-14T21:56:33+03:00

Коминтерново на южном направлении фронта обстреливают четвертый год, но люди не покидают свои дома. ФОТО: blackseatv.com

Изменить размер текста: A A

Сводка УНМ ДНР от 14 августа звучит по военному жестко: «Украинские боевики из 36-й бригады под руководством военного преступника Гнатова, пользуясь своей безнаказанностью со стороны военно-политического руководства Украины и мировой общественности, ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге ДНР».

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко отмечает, что эти обстрел являются жесткой, но ежедневной реальностью для жителей этих населенных пунктов:

- Командующий ООС Сергей Наев ставит целью убрать мирное население из зон, которых он готовит под занятие солдатами ВСУ, дабы снизить количество убитых гражданских. За это может иметь претензии СММ ОБСЕ и Управление ООН по правам человека. Еще он провоцирует ВС ДНР открывать ответный огонь, чтобы обвинить их в нарушении очередного перемирия, - говорит Кузьменко.

За четыре года войны местные жители Коминтерново. Саханки. Ленинского привыкли к обстрелам.

- В Коминтерново - одни старики. по ком вы, украинцы, стреляете? - Говорит "КП" Николай Иванович, пенсионер. - Здесь люди, которые не смогли уехать. Многие - лежачие инвалиды. Наша единственная связь зачастую - это почтальон, которая по южным селам развозит пенсии. Ездит, кстати, под обстрелами. Но мы свои дома не покинем!