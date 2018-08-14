2018-08-14T21:56:33+03:00
Политика

Коминтерново и южное направление ВСУ обстреливают каждый день. Цель - выгнать жителей

Если старики покинут поселок - ВСУ будет легче его занять
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Коминтерново на южном направлении фронта обстреливают четвертый год, но люди не покидают свои дома. ФОТО: blackseatv.comКоминтерново на южном направлении фронта обстреливают четвертый год, но люди не покидают свои дома. ФОТО: blackseatv.com
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Сводка УНМ ДНР от 14 августа звучит по военному жестко: «Украинские боевики из 36-й бригады под руководством военного преступника Гнатова, пользуясь своей безнаказанностью со стороны военно-политического руководства Украины и мировой общественности, ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге ДНР».

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко отмечает, что эти обстрел являются жесткой, но ежедневной реальностью для жителей этих населенных пунктов:

- Командующий ООС Сергей Наев ставит целью убрать мирное население из зон, которых он готовит под занятие солдатами ВСУ, дабы снизить количество убитых гражданских. За это может иметь претензии СММ ОБСЕ и Управление ООН по правам человека. Еще он провоцирует ВС ДНР открывать ответный огонь, чтобы обвинить их в нарушении очередного перемирия, - говорит Кузьменко.

За четыре года войны местные жители Коминтерново. Саханки. Ленинского привыкли к обстрелам.

- В Коминтерново - одни старики. по ком вы, украинцы, стреляете? - Говорит "КП" Николай Иванович, пенсионер. - Здесь люди, которые не смогли уехать. Многие - лежачие инвалиды. Наша единственная связь зачастую - это почтальон, которая по южным селам развозит пенсии. Ездит, кстати, под обстрелами. Но мы свои дома не покинем!

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