В этот день четыре года назад ВСУ нанесли удар по краеведческому музею Донецка

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-14T19:02:38+03:00

Ущерб, нанесённый тогда музею, составил порядка 95 млн гривен. За это время музей не только восстановлен, но и продолжает удивлять дончан новыми выставками

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В этот день четыре года назад, 14 августа, 2014 года, Донецкий республиканский краеведческий музей подвергся первому массированному обстрелу артиллерии ВСУ.

Мощные обстрелы повторились ещё дважды - 20 и 23 августа.

Снаряды, выпущенные украинскими военными из установок «Град», рвались прямо на крыше музея.

Дело рук ВСУ.Фото: Тоша БАЕШКО

К счастью, возгораний при обстрелах в здании не возникло. Остались невредимы и сотрудники – в те дни музей не работал. А вот многие размещенные в выставочных залах экспонаты погибли. Рухнувшие перекрытия завалили часть фондовых помещений, под руинами были погребены археологические коллекции, сохранившаяся часть фондов из-за разрушенных стен оказалась открытой всем дождям и ветрам. Прямыми попаданиями снарядов РСЗО «Град» была разрушена значительная часть левого крыла здания, уничтожена природоведческая экспозиция, диорама «Лиманский лес», коллекция фарфора и фаянса.

Дело рук ВСУ.Фото: Тоша БАЕШКО

Снаряды украинской артиллерии основательно повредили центральный вход в музей и изувечили стоящих на входе «каменных баб». У двух из них ударами были отбиты головы, на нескольких – глубокие «раны» и отколотые фрагменты.

Не пощадили даже каменные изваяния.Фото: Тоша БАЕШКО

Совокупный ущерб, нанесённый музею, составил примерно 95 млн гривен.

Музей восстанавливали, без преувеличения, всем миром. Несколько миллионов на нужды учреждения было выделено по распоряжению Главы ДНР. Он же в дальнейшем оказывал всестороннее содействие музею в открытии ряда новых экспозиционных залов. Огромную помощь оказали Министерство культуры, МЧС, Минстрой ДНР, российские гуманитарные организации, музейные учреждения, волонтёры.

К работникам музея присоединились простые дончане.Фото: Тоша БАЕШКО

Благодаря общим усилиям Донецкий краеведческий музей в кратчайшие сроки вернулся к полноценной жизни. На сегодняшний день здесь работает 14 постоянных экспозиций и 2 выставочных зала, созданных совершенно иначе, чем это было до войны, со значительно большим и современным наполнением. Работа по восстановлению музея и созданию новых залов продолжается.

- На данный момент у нас тепловой контур восстановлен, стены восстановлены, крыша перекрыта, остекление также полностью восстановлено, то есть в этом случае мы говорим о стопроцентном восстановлении. Экспозиционные площади восстановлены на 50%, - отметил генеральный директор ДРКМ Денис Кузнецов.

Но события четырёхлетней давности - это горькая страница нашей истории, которую невозможно забыть...