2018-08-14T15:42:44+03:00
Политика

США выделили Украине $250 миллионов на оборонку, или на обстрелы Республик Донбасса

Обстрелы Республик Донбасса станут интенсивными
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На сайте украинского посольства в Соединенных Штатах Америки появился благодарственный текст, который посвящен подписанию США оборонного бюджета на 2019 год. В этот документе, среди прочих расходов, лакомый кусочек американских долларов достается и незалежной.

- Вступил в силу оборонный бюджет США на 2019, которым выделяется 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности… Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнеру - Соединенным Штатам Америки - за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией, - говорится в благодарственном письме.

Эти деньги, вероятнее всего, разойдутся по карманам чиновников первого эшелона. Но, тем не менее, часть из них уйдет на обстрелы территорий Донбасса. И этого не избежать. Потому что американское правительство в любом случае потребует отчет.

Еще одним пунктом расходов казенных средств станет закупка оружия. Владелец частной канадской компании PGW Defence Technologies сообщил о договоре с Киевом на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Сообщает ИА «Новороссия», со ссылкой на украинские СМИ.

- Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей родины, - цитируют его украинские СМИ.

По данным журналистов, компания поставит Украине системы снайперской винтовки LRT-3 уже осень этого года.

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