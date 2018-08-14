Выборы в ЛНР и ДНР могут перенести: чего ждут Республики Донбасса

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-14T15:02:56+03:00

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В Луганской Народной Республике могут перенести выборы Главы и депутатов Парламента. Ранее с таким предложением выступили общественные деятели государства.

Предложили общественники

- В мае этого года руководитель нашей Республики Леонид Пасечник представил программу социально-экономического развития на период до 2023 года «Наш выбор». Власти запустили процесс сбора предложений, обработали их, сформировали и представили программу развития – будет справедливо дать им время эту работу закончить, а нам иметь возможность объективно оценить результаты работы власти, - говорится в обращении общественников. - Именно поэтому считаем важным выступить с инициативой о продлении полномочий органов власти и хотим обратиться к руководству Республики с просьбой эту инициативу рассмотреть.

Один из тех, кто поддержал такую инициативу - исполняющий обязанности ректора Луганского национального университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев.

–Я и мои коллеги хотели бы увидеть результат работы над прекрасной программой Пасечника. Увидим результаты и тогда сможем судить о команде. Давайте дадим им время, оценим, а потом вернёмся к выборам, - говорит Рябичев.

«А с другой стороны...»

На днях важность такого решения прокомментировал медиаэксперт и публицист Сергей Прасолов. Он считает, что сейчас, во время войны, с одной стороны, выборы необходимы - для легитимизации власти. Но с другой стороны, не менее важно не давать слабину и не менять главнокомандующего армией во время боевых действий.

- В следующем году на Украине будут выборы. Однозначно, народ не выберет действующего президента. Будет выбран ставленник либо Европы, либо Америки, - цитирует Прасолова информационное агентство «Исток». - Порошенко уйдёт, а кто придёт взамен? Там нет левых партий, нет левых сил. Там есть правые и крайне правые. Придёт Тимошенко или Гриценко, кто из них страшнее, это ещё вопрос. Всё это опять может обернуться активной агрессией против нас. Это серьёзная проблема. Поэтому между двух огней мы должны проскочить каким-то образом так, чтобы сохранить элементарные демократические нормы в управлении, в политическом процессе и вместе с тем не позволить показать свою слабину.

Голосование без урн

По мнению Просолова, люди, которые участвовали в разработке программы экономического развития Республики, которые вносили предложения, они фактически сказали «да» действующему руководству.

- Другое дело, что это не обставлено как выборы – нет урн, нет голосования, - говорит медиаэксперт. - Очень много у нас парадоксов в жизни и это один из них. Реально – идёт процесс демократизации, формально он не закреплён.

Публицист считает, что это не очень совершенный, но единственно возможный механизм, который обеспечивает нормальный политический процесс. К тому же независимо от того будут ли проходить выборы в Республике или нет, в Украине увидят в этом «руку Кремля».

Общество должно консолидироваться

В последние дни всё чаще обсуждается возможный перенос выборов и в Донецкой Народной Республике. Донецкое агентство новостей процитировало преподавателя Донецкого техникума промышленной автоматики Виктора Литвиненко, который тоже не остался в стороне.

- Проводить выборы во время войны – самоубийство, - считает педагог. - Выборный процесс предполагает политическое и общественное противостояние. Во время же войны общество должно консолидироваться. Становиться мощным кулаком. В 2014 году – это была жизненная необходимость. Нам нужно было строить государство. В 2014 году выборы сделали нас сильнее, появилась вертикаль власти, в том числе и военной.

Также он сказал, что перенос выборов нужен с военной точки зрения.

- Менять главнокомандующего во время боевых действий – делать врагу неоценимый подарок, - добавил Литвиненко.

Однако от официальных властей обеих Республик комментариев пока не прозвучало.