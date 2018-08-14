Учебный год 2018 в Донецке: когда прозвенит Первый звонок в школах республики?

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-14T14:58:08+03:00

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1 сентября в этом году приходится на субботу. Когда же у наших школьников Первый звонок – в субботу или в понедельник? В России приняли волевое решение подарить детям еще два дня каникул и там торжественные линейки перенесли на понедельник 3 сентября.

«Комсомолка» решила узнать, а когда стартует учебный год в Республиках? С этим вопросом мы обратились в министерство образования и науки ДНР.

- Согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 27 июля 2018 года №670 «О подготовке и организованном начале 2018-2019 учебного года в образовательных организациях Донецкой Народной Республики» праздник Первого звонка, посвященный Дню знаний, состоится в субботу, 1 сентября, - ответила нам пресс-служба ведомства. - Начало учебных занятий в общеобразовательных организациях, работающих по пятидневной рабочей неделе, - 3 сентября; в общеобразовательных организациях, работающих по шестидневной рабочей неделе, - 1 сентября.

Также определена тема первого урока: «С чего начинается Родина» (в рамках Года истории Донбасса).

Осталось каких-то полмесяца летних каникул и еще вполне можно успеть насладиться свободой, солнцем, общением с друзьями и отсутствием ежедневных домашних заданий. Ведь лето это маленькая жизнь!