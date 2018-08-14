Война на Донбассе: теперь и на Азовском море?

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-14T10:02:58+03:00

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Командующий ООС Сергей Наев вскором времени может почувствовать себя адмиралом. Ему могут поставить амбициозную задачу - перенести Операцию объединенный сил в акваторию Азовского моря.

Напомним, что после захвата траулера из Керчи (судно "Норд") с экипажем, пограничники и береговая охрана России ведет досмотр судов на переходе через Керченский пролив и в Азовском море. Украинцам это не нравится - гордость панскую оскорбляет. До шести дней грузы с "нэзалежной" в море задерживаются!

Петр Порошенко официально уже отдал приказы военным относительно "противодействия российской агрессии в Азовском море". И как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, работа в этом направлении ведется.

"Я не готов обнародовать конкретные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе и применение силы в отношении разблокировки. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях, — заявил чиновник в интервью изданию "Апостроф". - Тот сценарий, о котором я говорю, не предусматривает применение международных юридических нормативов, каких-то акций, это конкретные действия, я бы сказал так, которые не требуют длительного срока".

Ситуацию с морской историей прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Уже сейчас предсказать, на что могут решиться украинские военно-морские стратеги: переброска свеже построенных бронированных катеров по суше и начало маневров с их участием в районе Керченского моста. Главное оружие не пулеметы или ракеты, а опасное сближение (наваливание) на корабли ВМФ России. Каждый предупредительный выстрел или столкновение - повод кричать на весь об агрессии. Задача максимум - уговорить страны НАТО ввести в Азовское море свои боевые корабли и надеяться, что это станет противовесом РФ.

Данная стратегия может реализовываться в рамках Операции объединенных сил, чтобы дать какое-то юридическое объяснение происходящему. Сухопутный адмирал Сергей Наев - в Украине возможно все...

Кроме того, Наев уже сейчас активно отрабатывает морские десанты и противодействие им. Под шумок возможны провокации на морском побережье ДНР, как обычно, с целью занять условно-нейтральную серую зону, а идеале - захватить населенный пункт. Может ли сложиться угроза, например, Безыменному, покажет время.