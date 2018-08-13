Коленки подкашиваются, а за спиной чемодан: портрет современного младшеклассника

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-13T16:30:48+03:00

Врачи уверены - многие болезни позвоночника, которые, увы, могут остаться на всю жизнь, дети приобретают уже в начальных классах. ФОТО: ВКонтакте

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Врачи уверены - многие болезни позвоночника, которые, увы, могут остаться на всю жизнь, дети приобретают уже в начальных классах. Причины - неправильное ношение ранцев и их тяжелого веса. Каковы должны быть нормы веса школьного ранца? Об этом «Комсомолка» поговорила с донецким врачом – педиатром с почти 25 – летним стажем, Светланой Ерохиной.

- Помню, иду на работу в начале учебного года, (я лет пять проработала в школьном медпункте) , а меня обгоняет мамочка с сыном – первоклассником. Мальчик маленький, худенький, аж коленки подкашиваются под тяжестью в буквальном смысле чемодана за его плечами. Я говорю, мол, нельзя ему такую непосильную ношу тянуть – спина болеть будет. А мамочка мне в ответ:» Вы это нашей классной скажите! Это она нас макулатуру заставляет носить!» Попыталась объяснить, что ко всем требованиям нужно подходить разумно. Ведь впереди у вашего ребенка целая жизнь. И если он получит аттестат, а в придачу и диагноз сколиоз – ничего хорошего не будет. Сколиоз – это не только сутулость и, как в народе говорят, «одно плечо выше другого». Это зачастую, сердечная недостаточность, аритмия, болезни легких.

- А какой вес рюкзака рекомендуется врачами?

- Вес наполненного школьного рюкзака не должен превышать 10% от веса ребенка. При этом пустой ранец должен весить не более 1 кг. То есть, если школьник весит 30 кг. – то вес рюкзака с книгами и тетрадками, пеналом и т.д. – 3 кг. Раньше была норма до 15%, но потом появилось мнение, что это многовато.

Кстати, рюкзак нельзя носить на одном плече - это важно!

- Родители, которые хотят, чтобы ребенок был отличником, зачастую не только заставляют его грызть гранит науки, но и брать все учебники. Как облегчить вес рюкзака?

- Можно договориться с соседом по парте – какие учебники брать по очереди. И подходить рационально. Часто в рюкзаках много лишнего – 10 карандашей вместо двух, учебники, по которым уроков в этот день нет, блокнотики (особенно у девочек) и т.д. Но вот поллитровую бутылочку воды и яблоко я бы в рюкзаке оставила.

- Донецкие дети за годы войны изменились?

- Конечно! Иммунитет упал не только у взрослых, и у жителей окраин, по которым стреляют ежедневно. Плохо и детям. хоть они, вследствиии возраста, не делают причинно - следственную связь. Все это потом выражается в болезнях. У взрослых - гипертония. сердечные заболевания. у детей - другие. часто психологи сравнивают сколиоз с тем, что ребенок как бы хочет скрыться. стать маленьким, чтобы не нести те нагрузки, которые наваливает на него жизнь. И тяжелый рюкзак - одна из них.

- На что обратить внимание при тревоге о сколиозе у ребенка?

- Сутулость, ребра или лопатки неоднозначно выступают, разность в линии плеч, жалобы на боли в спине, усталость при ходьбе, или стоянии. При сколиозе могут страдать и соседние органы, в первую очередь сердце. Так что жалобы на одышку тоже могут быть симптомом сколиоза. Ну а окончательный диагноз может быть поставлен только по рентгеновскому снимку.

- Профилактика сколиоза – только движение?

- Совершенно верно! Плавание, упражнения для спины на полу между выполнениями домашних заданий, любая физнагрузка! А вот сидеть за копьютерами по многу часов – прямой путь к сколиозу и проблемам со зрением.

Для понимания глубины проблемы, стадии сколиоза таковы:

- 1-я степень сколиоза – угол искривления от 10 до 100, внешний признак – сутулость.

- 2-я степень – угол составляет 11–250. Выраженная сутулость, боли в спине, асимметрия лопаток и плеч.

- 3-я степень – угол сколиоза от 260 до 500. Характерно формирование реберного горба и постоянные боли в спине.

- 4-я степень – угол искривления 510 и более. Наблюдается выраженная деформация позвоночника и реберный горб.

Вылечить сколиоз на начальных стадиях можно только лечебной гимнастикой. В тяжелых случаях - это корсеты, запрет сидеть за партой (уроки дома на полу), ну и в крайнем случае - хирургическое вмешательство.

КСТАТИ

В Роспотребнадзоре считают, что вес комплекта учебников первых двух классов школы не должен превышать 1,5 кг, для школьника третьего и четвертого классов не должен быть тяжелее 2 кг.

В пятых и шестых классах этот вес должен составлять не более 2,5 кг, следующих двух классов – не более 3,5 кг, а для старшеклассников не превышать четырех килограммов.

В Роспотребнадзоре посоветовали пройти тест на проверку соответствия веса ранца и веса ребенка. В идеале, говорят в ведомстве, соотношение должно быть 1:10.