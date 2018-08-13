Оставшаяся без крыши над головой Нина Горбань из Крутой балки: Я не знаю, что мне делать, как мне и где мне жить…

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-13T15:29:52+03:00

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Вооруженные силы Украины, в нарушение минских договорённостей, продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики. Все поселки Спартаковской сельской администрации постоянно находятся под прицелом.

Поселок Крутая балка. Здесь из четырех улиц три разрушены практически полностью. И только на одной - главной - улице Широкой еще живут люди. Но и здесь 15 домов пострадало, и два на днях сгорели дотла.

К тому, что по поселку украинские военные регулярно открывают стрельбу, оставшиеся жители уже привыкли. Если к такому вообще можно привыкнуть. На свои огороды они выходят с опаской. Нас - не пустили: «солнечный зайчик» от объектива может стать прекрасной мишенью для снайпера. Стреляют и днем, и ночью. В один из таких обстрелов полностью сгорел дом Нины Горбань. Пожилая женщина чудом осталась жива. Из всего имущества у пенсионерки остались только документы.

- Был уже первый час ночи, я спала, у услышала какой-то шорох. Вроде бы, как треск, - вытирая слезы, вспоминает Нина Андреевна. - Я вскочила, вышла во двор, глянула - шифер сыпется прямо во дворе. Я вернулась, побежала сразу взять документы. Взяла документы и выскочила босая, раздетая. И осталась я без жилья, без одежды, без обуви. Я не знаю, что мне делать, как мне и где мне жить…

Огонь почти мгновенно охватил всю постройку. Тушить самостоятельно не было никакой возможности. И пожарные расчеты в поселок добраться не могли.

- Обстрел продолжался в течение ночи. Сюда не могла выдвинуться МЧС ДНР для тушения пожаров, - рассказывает начальник пункта управления СЦКК ДНР Алексей Лукьянченко. - Наша сторона СЦКК вышла на украинскую сторону и запросила режим тишины для выезда команды МЧС ДНР для тушения пожара. Режим тишины предоставили, он был соблюден, команда МЧС прибыла, потушила пожар и очаги возгорания по этому дому 01.43

Марина Асеева и Анастасия ВоровскаяФото: Елена Шинкаренко

Конечно же, Нина Андреевна не останется без помощи. Ей, как и остальным жителям поселка, оставшимся без жилья, администрацией города Ясиноватая будет оказана поддержка.

- Планируется расселение в пункт временного пребывания в общежитие города Ясиноватая, - говорит и.о. главы Спартаковской сельской администрации Марина Асеева. - Бабушка написала уже заявление и этот вопрос уже рассматривается. Я больше чем уверена, что он будет решен положительно, т.е. крыша будет над головой у нашей бабулечки.

Вот что осталось после обстрелаФото: Елена Шинкаренко

За период военных действий в поселке были ранены четверо и одна женщина погибла. Сейчас в здесь остались жить 22 человека - все пожилые люди. Нет ни света, ни воды: водопровод был перебит еще в 2016-ом. Единственный магазин - и тот закрылся. Раз в неделю людям привозят бесплатный хлеб. По 2 буханки на человека. Местные жители говорят, что обстановка в поселке очень сложная и тревожная.

- Очень даже сложно. И тревожно. Мы даже не можем нормально заснуть. Боимся. Особенно после этого пожара. Вообще это страшно было, - вспоминает жительница поселка Анастасия Воровская. - И вот главное, часов в 8 и начинают. И, главное - по улице. Прямо по улице прострелы, слышно прямо по улице. Да никуда мы не прячемся. Можно с хаты бежать в подвал и под осколки попадешь. Куда будешь прятаться.

Люди остались без крыши над головойФото: Елена Шинкаренко

Но несмотря на такую обстановку, уговорить пожилых людей перебраться в более спокойное место, не получается. Никто не хочет расставаться со своими домами. Под прицелами украинских военных возделывают огороды, пользуются водой из колодцев и с закатом солнца пытаются лечь спать. И еще надеются, что в этом году, как и в прошлом, им предоставят гуманитарную помощь в виде угля для отопления в зимний период.