Подорожает ли хлеб в ДНР?

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-13T15:12:22+03:00

Если мука станет дороже, а цена на хлеб не изменится, то это может повлиять на его качество Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Девятого августа Республику облетела новость: в связи с неурожаем пшеницы и других зерновых культур нас ожидает повышение цен на хлеб, молоко и птицу. Сообщение о положении дел в аграрном секторе было опубликовано на официальном сайте Министерства агропромышленной политики и производства (АПП) и моментально подхвачено СМИ.

Чтобы разобраться, ожидать ли нам подорожания продуктов питания, на следующий день власти ДНР провели экстренное заседание под руководством заместителя председателя Совета министров Александра Тимофеева. В нем участвовали представители аграриев, министерств и прессы.

Аграрии долго ждали приказа

— Каковы реальные шансы наступления голода и каковы его причины? — поинтересовался Александр Тимофеев у представителя госпредприятия «Заря».

— Этой весной был долгий простой машин на полях. Заправленные и технически подготовленные, они не могли начать работу - не было разрешения, — ответил Геннадий Борисович. — Но, несмотря на это и засуху в первой половине лета, собранного уже сейчас урожая более чем достаточно, чтобы не беспокоиться о поднятии цен. Если и стоит ожидать некоторого подорожания, то оно будет незначительным.

Также выяснилось, что Министерство агропромышленной политики и производства вовремя не выдало аграриям гуманитарную помощь.

— До сих пор на складах хранится 800 тонн удобрений, которые уже никому не нужны, поскольку могут быть применены только в весенний период, — сообщил глава МЧС Алексей Кострубицкий. - Часть из них может быть уже непригодна для использования, а заявки были получены.

После долгих разбирательств в том, кто прав, а кто – виноват, Министерство АПП получило распоряжение в течение недели провести ревизию удобрений и раздать их нуждающимся.

Между тем представители аграрного ведомства уверяли: нельзя так оптимистично смотреть на проблему и стоит отдавать себе отчет в происходящем. Без подорожания, учитывая ситуацию со сбором урожая, не обойдется.

Это подтвердили и сами аграрии. По их мнению, многие мелкие предприятия могут прекратить свое существование из-за больших убытков. Серьезное уменьшение урожая в этом году привело к увеличению себестоимости продукции на 30% процентов. У производителей остается только два решения: повышать цены либо обращаться к государству за помощью.

Засушливое лето повлияло на количество собранного аграриями урожаяФото: Юрий СОБОЛЕВ

«Роста цены не будет»

— Вынужден констатировать, что урожая в этом году действительно собрали меньше, чем в прошлом. На это есть объективные причины, — подвел итог совещания Александр Тимофеев. - Однако все это не ведет к повышению цены на готовую продукцию. Роста цен не предусмотрено.

По поводу опубликованного отчета Министерства АПП зампредседателя правительства выразился однозначно:

— Считаю недопустимым со стороны исполнительной власти давать некорректную информацию и будоражить население без повода. Информация Министерства агропромышленной политики и продовольствия, мягко говоря, неправдивая, — заявил Александр Юрьевич.

После такого заявления можно предположить, что власти Республики постараются не допустить серьезного подорожания продуктов питания. Каким образом это сделают и из каких источников покроют убытки аграриев, пока неизвестно. Государству, видимо, придется оказать помощь аграрным предприятиям и фермерам, иначе они этот удар не переживут.

Впрочем, несмотря на неурожайный год, в запасе у Республики есть пшеница, собранная в прошлом году. К тому же все представители аграриев в один голос подтвердили: нынешнего урожая достаточно, чтобы удовлетворить потребности жителей Республики.

Следует ожидать, что в этом году придется сократить экспорт пшеницы. Если вообще будет что вывозить из ДНР.

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Юрий СОБОЛЕВ

Засушливое лето повлияло на количество собранного аграриями урожая.

Украина по ценам приближается к Европе

Об этом заявил руководитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

На Украине - почти одновременно с ДНР - появились прогнозы, что дефицит качественного зерна может привести к удорожанию хлебобулочных изделий на 30%.

- Эта цифра никоим образом не соответствует действительности, - прокомментировал генеральный директор объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Заявление он сделал после подписания соглашения между участниками зернового рынка и Министерством аграрной политики и продовольствия.

- Мы понимаем, что цена на Украине на любой товар не может быть стабильной. Все цены будут расти, но никаких скачкообразных изменений стоимости хлеба происходить не будет, - сказал Васильченко.

Он напомнил, что за последний год цены на хлеб выросли в пределах общей инфляции - на 7%. А еще отметил, что цены постепенно будут приближаться к внутриевропейским.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда назвал маразмом предположение, что Украина будет завозить муку из Казахстана. Он сообщил, что сейчас действительно происходит удорожание зерна и муки, но окончательные данные по размеру урожая и качеству зерна будут известны только в октябре.