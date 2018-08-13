Проверки переселенцев Донбасса отменены, но Киев придумал новые препоны

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-13T15:06:04+03:00

Вблизи линии соприкосновения «Ощадбанк» использует мобильные отделения, но этот сервис не рассчитан на жителей Донецка. Фото: avdeevka.city

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- Отныне прекратятся визиты по фактическому месту проживания семей переселенцев, обследования жилищно-бытовых условий производить не будут. А отсутствие дома и переезд на новое место проживания и несообщение местной власти о своем прибытии для переселенца также не означает отмены выплат, – заявили в правозащитной группе «СIЧ».

Кроме того, отменен порядок, при котором одним из оснований прекращения соцвыплат было сообщение Госпогранслужбы, МВД, СБУ информации о возвращении переселенца на территорию ДНР и ЛНР, а также выезда за границу.

Напомним, 4 июля Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение окружного административного суда Киева, которое признало незаконными отдельные пункты постановления КМУ № 365. Как известно, это постановление правительства серьезно ограничивало права жителей Донбасса на получение украинских пенсий и пособий.

Сейчас украинские правозащитники готовят иски для отмены всего постановления КМУ № 365, а не только его отдельных положений.

Впрочем, не стоит думать, что в правительстве Украины смирятся с упрощением для дончан и луганчан процедуры получения пенсий. Наверняка придумают какую-то иную пакость. Так, на днях появилась информация, что в Министерстве социальной политики рассматривают возможность замены бумажных справок переселенцев на пластиковые карты. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель экспертной группы директората социальных услуг и интеграции Олеся Цыбулько. На прошлой неделе даже было проведено совещание по усовершенствованию единой базы данных внутренне перемещенных лиц. На нем обсуждался и вопрос введения пластиковых карт.

В Киеве могут придумать такую процедуру замены бумажного документа на пластиковый, что сотни тысяч пенсионеров из Донбасса снова останутся без выплат.

КСТАТИ

Власти незалежной уже частично изменили процесс идентификации переселенцев в Ощадбанке. Об этом сообщила пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC) на своей странице в Facebook. С 11 июля владельцы карточки Ощадбанка (согласно постановлению №548 Кабинета министров Украины) должны проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев на регулярной основе. Правозащитники напомнили, что ранее переселенцы только в первый год проходили в Ощадбанке идентификацию раз в 6 месяцев, а в дальнейшем – раз в 12 месяцев.