Отдых в Седово 2018: Жилье стало еще дороже, а свободных мест нет

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-13T15:08:03+03:00

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- Счастливого пути, проезжайте! – вежливо желает нам сотрудник МВД на въезде в поселок. Проверка документов заняла не больше минуты.

На блокпосту очереди нет. То ли пропускную способность увеличили, то ли вечером к морю направляются меньше машин, чем утром и днем.

В единственный курортный поселок Республики мы приехали, чтобы узнать о переменах здесь после Прямой линии с Главой Республики. Напомним, в конце июня Александр Захарченко отдал распоряжения, которые должны были повлиять на улучшение комфортного отдыха в Седово.

Проход открытФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

«С детьми не беру»

Благо, что жилье забронировали заранее. На месте свободную комнату практически не найти – все забито отдыхающими. Цены, которые мало отличаются от крымских, здесь так и не упали. Двухместный номер в тридцати минутах ходьбы от центра мы сняли за тысячу рублей. В номере есть холодильник, душ и туалет. Горячей воды нет, холодную тоже иногда отключают. Ни чайника, ни кондиционера, ни вентилятора... Не говоря уже о кухне - ее мы не обнаружили даже на территории пансионата.

В частном секторе жилье сдают минимум за 300 рублей с человека. Берут на длительный срок.

- А какой мне смысл на два дня людей принимать? Лишний раз постельное белье стирать. Больше мороки, чем заработка, - говорит нам хозяйка одного из домов. - С детьми тоже стараюсь не брать. Хочу, чтобы днем тихо было.

- Три года назад здесь по 50 рублей с человека брали. И рады были всем отдыхающим независимо от срока и возраста.

- Это было тогда. Сейчас вон сколько желающих. Кому не нравятся мои условия – я не держу, есть другие места, пусть туда и идут. У меня в Седово два двора. В каждом по десять комнат. Чтобы всех обслужить, мне приходиться вставать в пять утра, а ложиться в час ночи.

Кстати, наши знакомые в прошлом августе снимали комнату в частном доме рядом с центром за 250 рублей с человека. Теперь они заплатили хозяйке по 350. И при этом комнаты не пустовали.

Пансионаты открыли проходы к пляжам.Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Альтернатива на Обрыве

Дешевле снять комнату можно в поселке Обрыв. Там не составит труда найти комнату за сто рублей с человека. Есть и частные пансионаты со всеми удобствами.

- Мы предоставляем отдыхающим комфортабельную комнату с душем, туалетом, кондиционером, чайником, доступом к интернету, - рассказывает хозяйка дворика Анна Васильевна. - Все это обойдётся в 2100 рублей за двоих. В стоимость входит двухразовое питание. Кроме этого у нас большой, чистый и зеленый двор.

- Кормите хорошо?

- За продуктами ездим в Новоазовск. Там дешевле. Каждый день подаем мяско, борщи варим домашние, кашку, овощи, компот.

- Люди купаются на пляже вашего поселка или в Седово?

- Кто хочет, в Седово на автобусе едет (от Обрыва вдоль побережья на другой край Седово ходит кольцевой автобус. – Авт.), а кто-то на своей машине. Некоторые предпочитают отдыхать на местном пляже. Он здесь не такой уж и большой, но людям комфортно. Особенно тем, кто с детьми. У нас тут мелкое море.

Семья из Краснодона разбила и обустроила лагерь в безлюдном месте на косе.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мертвые бычки не пугают туристов

Цены на продукты в Седово тоже завышены. На рынке помидоры, огурцы, картошка минимум в полтора раза дороже, чем в Донецке.

Изобилие рыбных рядов впечатляет. Однако местные жители по дружбе советуют нам покупать рыбу в проверенных местах. Один раз мы уже попались. Купили вяленого судака, а он оказался протухшим. Правда, поменяли его на следующий день без проблем.

Обратили внимание на «ДонМак». Да-да, мы не ошиблись. Не знаем, как по вкусу, но цены рублей на пять-десять дороже, чем в донецких ресторанах быстрого питания.

В начале сезона в Седово была проблема с доступом к пляжам. Многие пансионаты не пропускали отдыхающих из других мест на свою прибрежную зону. Открытыми оставались всего три пляжа. На Прямой линии Александр Захарченко распорядился в кратчайшие сроки решить эту проблему. Спустя неделю пляжи стали доступными.

Местные жители говорят, что выброс мертвой рыбы на пляж происходит два-три раза за сезон.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Некоторые владельцы для комфортного отдыха своих постояльцев решили не пропускать посторонних через свою территорию. А проход к морю сделали отдельный. Прорубили его в бетонной стене.

На пляжах торговцы носят кукурузу, креветки, сладкую вату и другие продукты, которые мы ассоциируем с отдыхом на море. Типичны и развлечения. Можно покататься на кораблике, катамаране, катере, «банане».

Вечером в Седово работают парк аттракционов, кафешки. С сокращением комендантского часа эти заведения стали работать дольше. Только музыка в них по-прежнему играет до десяти вечера. Прогуливаясь по ночному поселку, не забудьте взять с собой документы. Вас могут остановить патрули, которые выходят для обеспечения безопасности отдыхающих.

Во время нашего приезда на пляжи Седово выбросило бычков. Мертвая рыба плавала и у берега. Нужно было пройти через эту «преграду» с отвратительным запахом, чтобы добраться до второй мели, где вода намного чище и нет запаха.

- Обычно такое у нас случается раза два за сезон, - рассказывает местный житель Макар. – Рыбе не хватает кислорода из-за жары. Говорят, что на косе ни одного бычка нет, да и вода там намного чище.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На косе пляжи чище и платить за стоянку не надо

На косу мы отправились ранним утром. Действительно, бычка там не оказалось, а вода была чуть ли не прозрачная. Туристов здесь практически нет.

- Мы приехали сюда на своей машине, - говорит дончанин Сергей Савин. - Здесь нам нравится, потому что людей тут мало. Можно спокойно отдыхать в свое удовольствие. Ведь автобус сюда не везет отдыхающих. А с конечной остановки идти долго, с полчаса.

Семья из Краснодона разбила и обустроила лагерь в безлюдном месте на косе.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На косу часто приезжают, чтобы принять грязевые ванны. Когда заходишь в море, грязи по щиколотку, а потом начинается песок. Мы тоже обмазались грязью. Получили от моря двойную пользу для здоровья.

Недалеко замечаем небольшой лагерь из нескольких машин и двух домов на колесах. На одном из автомобилей прикреплен флаг ЛНР.

- Мы из Краснодона с семьей и друзьями часто ездим на такой отдых, - говорит Сергей. - В компании нас восемь человек. С собой берем две дачи на колесах. Первым делом расчищаем территорию от мусора, потом обустраиваем ее. Вырываем холодильник, делаем душ, туалет, кухоньку. Проводим свет от аккумуляторов и генераторов. Есть женская раздевалка, есть беседки, возле мангала всегда стоит емкость с водой. Чтобы затушить уголек, если вдруг вылетит. По территории нашего лагеря расставляем урны, пепельницы. Мы живем по принципу: оставь после себя территорию чище, чем она была. Нам нравится тихий отдых и независимость от внешнего мира.