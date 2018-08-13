Рок-байк фестиваль «Мото-Экватор»: «Жизнь – это не только война. Жизнь – это и рок-музыка» - байкер Алексей.

СЕГОДНЯ 07:12 2018-08-13T08:01:44+03:00

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Ни одно лето не обходится без какой-то грандиозной тусовоки. Даже если речь о небольшой (пока) Республике все равно грандиозный летний концерт должен быть, и он у нас есть. В таком организованном виде на территории экстрим парка рок-байк фестиваль «Мото-Экватор» проходит второй раз. До этого музыканты и любители рок-музыки собирались в августе на берегу второго городского эдаким междусобойчиком, но всегда душевно и талантливо. Приглашение послушать или поучаствовать распространяли через соцсети.

В этом году все организованно, с анонсами, афишами, программой фестиваля. Не «Нашествие», конечно, но очень здорово. Да, никаких популярных рок-групп не было, но вот за что никогда не бывает стыдно, так это за свои родные группы. Присутствовавшие на концерте профи отмечали разные недочеты – звук не такой, с басами что-то там не ладно. Не знаю. Мне очень понравилось все, что успела услышать.

Одна из донецких групп. Отлично выступили!Фото: Ольга ЖУКОВА

Тесты, музыка, исполнение – как по мне очень здорово. Донбасс – как талантливый человек талантливо во всем. И в рок-музыке. Скорей всего технически все не идеально. Но это лучше, чем чисто и с отличным звуком исполнять посредственные произведения. И, кстати, у нас очень неплохой прогресс: в 2015 году в Донецке оставались всего две группы. Сейчас только заявленных на участие около 20. Уверена, наши украсили бы любое «Нашествие».

Железные кони на привязиФото: Ольга ЖУКОВА

Ну и конечно байкеры – наши «Скифы», «Степные псы». Многих знаешь в жизни и по работе. Программист, учительница младших классов, краснодеревщик, инженер – кто-то не слазит с байка весь сезон, кто-то рассекает после работы и на выходных. Одно могу сказать точно – заурядностей среди них нет.

Кто-то устал и отдыхаетФото: Ольга ЖУКОВА

Или вот остановилась поговорить с типичным на вид байкером. Оказалось, не все так типично.

Дончанин-оренбуржец рок-музыкант и военный АлексейФото: Ольга ЖУКОВА

Алексей, член мотто-клуба «Скиф».

- Как вам музыка и исполнители?

- Ну, во-первых, ребята разного возраста – есть молодые, начинающие группы, а есть уже маститые. В принципе неплохо. Я сам в прошлом рок-музыкант, солист рок-группы, вел подобные мероприятия лет пять. В том числе с московскими хедлайнерами (наиболее ожидаемый гость «гвоздь программы, - ред.). Уровень здешних рок-групп мне нравится. Ребята молодцы, в плане музыки, в плане текста, каверов почти не слышно, все играют свою. Это самое главное, что люди пишут свою музыку, свои тексты, это очень здорово.

- А на войне разве до музыки?

- Музыка всегда нужна. Есть такие песни, которые поднимают боевой дух. Ну и чтобы отвлечься от происходящего. Жизнь – это не только война.

- Судя по говору, вы не местный

- Да, из Оренбурга. Южный Урал. Приехал сюда в четырнадцатом. У меня брат тут погиб.

- Вы военный?

- Да, воюю.

- Занесло вас

- Нормально. Мне здесь нравится очень. Донецк – шикарный красивый город. У нас нет таких городов.

- А если музыку сравнивать – Оренбург и Донецк?

- Музыку? Рок он везде одинаковый. Нот – всего семь. Вот каждый и старается сыграть их по-своему. Ну вот, пока получается. Много же всякой музыки.

- Когда домой вертесь…

- Никогда. Мне здесь нравится.

- По десятибалльной шкале оцените этот фестиваль

- Для меня всегда 10 из 10 такие мероприятия. Я рок-музыку очень люблю, я не могу оценить ниже. У меня всегда будет высшая оценка, потому что рок-музыка – она под фонограмму не поется. Это только живой звук, живое исполнение.