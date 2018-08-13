Рок-байк фестиваль «Мото-Экватор»: «Жизнь – это не только война. Жизнь – это и рок-музыка» - байкер Алексей.
Ни одно лето не обходится без какой-то грандиозной тусовоки. Даже если речь о небольшой (пока) Республике все равно грандиозный летний концерт должен быть, и он у нас есть. В таком организованном виде на территории экстрим парка рок-байк фестиваль «Мото-Экватор» проходит второй раз. До этого музыканты и любители рок-музыки собирались в августе на берегу второго городского эдаким междусобойчиком, но всегда душевно и талантливо. Приглашение послушать или поучаствовать распространяли через соцсети.
В этом году все организованно, с анонсами, афишами, программой фестиваля. Не «Нашествие», конечно, но очень здорово. Да, никаких популярных рок-групп не было, но вот за что никогда не бывает стыдно, так это за свои родные группы. Присутствовавшие на концерте профи отмечали разные недочеты – звук не такой, с басами что-то там не ладно. Не знаю. Мне очень понравилось все, что успела услышать.
Одна из донецких групп. Отлично выступили!Фото: Ольга ЖУКОВА
Тесты, музыка, исполнение – как по мне очень здорово. Донбасс – как талантливый человек талантливо во всем. И в рок-музыке. Скорей всего технически все не идеально. Но это лучше, чем чисто и с отличным звуком исполнять посредственные произведения. И, кстати, у нас очень неплохой прогресс: в 2015 году в Донецке оставались всего две группы. Сейчас только заявленных на участие около 20. Уверена, наши украсили бы любое «Нашествие».
Железные кони на привязиФото: Ольга ЖУКОВА
Ну и конечно байкеры – наши «Скифы», «Степные псы». Многих знаешь в жизни и по работе. Программист, учительница младших классов, краснодеревщик, инженер – кто-то не слазит с байка весь сезон, кто-то рассекает после работы и на выходных. Одно могу сказать точно – заурядностей среди них нет.
Кто-то устал и отдыхаетФото: Ольга ЖУКОВА
Или вот остановилась поговорить с типичным на вид байкером. Оказалось, не все так типично.
Дончанин-оренбуржец рок-музыкант и военный АлексейФото: Ольга ЖУКОВА
Алексей, член мотто-клуба «Скиф».
- Как вам музыка и исполнители?
- Ну, во-первых, ребята разного возраста – есть молодые, начинающие группы, а есть уже маститые. В принципе неплохо. Я сам в прошлом рок-музыкант, солист рок-группы, вел подобные мероприятия лет пять. В том числе с московскими хедлайнерами (наиболее ожидаемый гость «гвоздь программы, - ред.). Уровень здешних рок-групп мне нравится. Ребята молодцы, в плане музыки, в плане текста, каверов почти не слышно, все играют свою. Это самое главное, что люди пишут свою музыку, свои тексты, это очень здорово.
- А на войне разве до музыки?
- Музыка всегда нужна. Есть такие песни, которые поднимают боевой дух. Ну и чтобы отвлечься от происходящего. Жизнь – это не только война.
- Судя по говору, вы не местный
- Да, из Оренбурга. Южный Урал. Приехал сюда в четырнадцатом. У меня брат тут погиб.
- Вы военный?
- Да, воюю.
- Занесло вас
- Нормально. Мне здесь нравится очень. Донецк – шикарный красивый город. У нас нет таких городов.
- А если музыку сравнивать – Оренбург и Донецк?
- Музыку? Рок он везде одинаковый. Нот – всего семь. Вот каждый и старается сыграть их по-своему. Ну вот, пока получается. Много же всякой музыки.
- Когда домой вертесь…
- Никогда. Мне здесь нравится.
- По десятибалльной шкале оцените этот фестиваль
- Для меня всегда 10 из 10 такие мероприятия. Я рок-музыку очень люблю, я не могу оценить ниже. У меня всегда будет высшая оценка, потому что рок-музыка – она под фонограмму не поется. Это только живой звук, живое исполнение.
Кормили вкуснейшим борщом!Фото: Ольга ЖУКОВА