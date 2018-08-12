Взрыв бытового газа в Макеевке в ночь с 10 на 11 августа: макеевчанин пытался покончить с собой, узнав, что его подруга уходит к своему парню, освободившемуся из тюрьмы

12 Авг. 22:30 2018-08-13T02:05:40+03:00

В результате взрыва в девятиэтажке пострадали десять квартир. Отвергнутый любовник - в реанимации

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ЧП произошло в час ночи в квартале Шахтерский Центрально-Городского района Макеевки. В девятиэтажке-малосемейке № 26/27 взрыв прогремел на седьмом этаже.

Тот самый домФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Взрыв прогремел на 7 этажеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здесь произошел взрыв бытового газаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДУМАЛИ, ЧТО ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

По одной из версий следствия, 29-летний Николай Гончар открыл газ. После лег в кровать и заснул. А когда проснулся - закурил.

На кухне газовой плиты не было. На стене труба с краном и заглушкой на конце.

Инна Должикова показала, где прогремел взрывФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Квартира Николаю не принадлежит. В ней, по словам соседей, он ночевал последние три недели. Раньше там жили квартиранты. Как пустующая квартира оказалась без замка – пока неизвестно. Но Коля повадился приходить в нее вечерами.

По рассказам соседей, мужчина, не имея постоянного заработка, прикладывался к бутылке. У него была подруга Виктория из Совхозного поселка. Накануне она бросила непутевого Николая. Вернулась к своему парню, освободившемуся из тюрьмы. В роковой день Коля ей пригрозил, что покончит жизнь самоубийством. На девушку его слова не подействовали. Подруга за порог, а он – включил газ.

Коридор на 7 этажеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Инна Должикова показывает последствия взрываФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вид из злополучной квартирыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Стена вывалилась во дворФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- От грохота подскочила с кровати – думала, что война началась, - вспоминает жилец этого дома Инна Должикова. - Когда вышла на балкон, уже ехали пожарные машины и люди выскакивали из подъезда с детьми. Кричали: «Это газ! Газ перекройте!».

Пожарные, приехавшие на трех спецавтомобилях, быстро затушили горящую девятиэтажку. Затем сотрудники МЧС вывели из разрушенной квартиры Николая. «Скорая» доставила его в городскую больницу №2, что в соседнем районе Макеевки.

ПОВРЕЖДЕНЫ ЛИФТ И БАЛКОНЫ

В девятиэтажке пострадали десять квартир. Одна из них - на восьмом этаже.

На седьмой этаж теперь можно подняться только по лестнице. Лифт заколотили - клеть нарушена. Оказываешься на этаже, а сбоку нет стены. В образовавшемся огромном пролете видны верхушки деревьев. Стена возле лифта была из стеклянных блоков. На это указывают несколько уцелевших полупрозрачных «кирпичиков». Остальные - вывалились на асфальт перед подъездом.

Возле лифта опасная пустотаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Возле лифта опасная пустотаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В самом коридоре бросаются в глаза покореженные входные двери. Их выбило в обратную сторону. В квартирах кое-где нет межкомнатных перегородок. Страшное зрелище представляют балконы. Плиты потрескались, а металлопластиковые рамы и даже металлические решетки под опасным углом свешиваются вниз. Того и гляди попадают прохожим на головы.

ЗА СОДЕЯННОЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ

Сейчас пострадавший дом отключили от газа. Люди продолжают жить в уцелевших квартирах. На подъезде появилось объявление. Местных власти собирают жильцов, чтобы решить вопрос их переселения на время восстановительных работ.

Такой силы был взрывФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Такой силы был взрывФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Лифт заколотилиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Николай Гончар сейчас находится в реанимации горбольницы №2. Его положили под термокаркас, поддерживающий его собственную температуру.

- Состояние пациента стабильно тяжелое, - рассказала «КП» врач-анестезиолог отделения реанимации и интенсивной терапии горбольницы №2 Макеевки Елена Зубарева. - Мужчина еще в состоянии ожогового шока. У него ожог пламенем второй и третьей степени лица, головы, шеи, туловища и рук. Площадь ожогов 75 процентов, из них 25 – глубоких. Обожжены и дыхательные пути.

Через три дня Гончара переведут в Донецкой ожоговый центр при Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. После выздоровления мужчине придется ответить за содеянное, хоть он и говорит, что ни в чем не виноват. Такая цена слепой ревности.