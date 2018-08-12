Взрыв бытового газа в Макеевке в ночь с 10 на 11 августа: макеевчанин пытался покончить с собой, узнав, что его подруга уходит к своему парню, освободившемуся из тюрьмы
ЧП произошло в час ночи в квартале Шахтерский Центрально-Городского района Макеевки. В девятиэтажке-малосемейке № 26/27 взрыв прогремел на седьмом этаже.
Тот самый домФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Взрыв прогремел на 7 этажеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Здесь произошел взрыв бытового газаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ДУМАЛИ, ЧТО ВОЙНА НАЧАЛАСЬ
По одной из версий следствия, 29-летний Николай Гончар открыл газ. После лег в кровать и заснул. А когда проснулся - закурил.
На кухне газовой плиты не было. На стене труба с краном и заглушкой на конце.
Инна Должикова показала, где прогремел взрывФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Квартира Николаю не принадлежит. В ней, по словам соседей, он ночевал последние три недели. Раньше там жили квартиранты. Как пустующая квартира оказалась без замка – пока неизвестно. Но Коля повадился приходить в нее вечерами.
По рассказам соседей, мужчина, не имея постоянного заработка, прикладывался к бутылке. У него была подруга Виктория из Совхозного поселка. Накануне она бросила непутевого Николая. Вернулась к своему парню, освободившемуся из тюрьмы. В роковой день Коля ей пригрозил, что покончит жизнь самоубийством. На девушку его слова не подействовали. Подруга за порог, а он – включил газ.
Коридор на 7 этажеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Инна Должикова показывает последствия взрываФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вид из злополучной квартирыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Стена вывалилась во дворФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- От грохота подскочила с кровати – думала, что война началась, - вспоминает жилец этого дома Инна Должикова. - Когда вышла на балкон, уже ехали пожарные машины и люди выскакивали из подъезда с детьми. Кричали: «Это газ! Газ перекройте!».
Пожарные, приехавшие на трех спецавтомобилях, быстро затушили горящую девятиэтажку. Затем сотрудники МЧС вывели из разрушенной квартиры Николая. «Скорая» доставила его в городскую больницу №2, что в соседнем районе Макеевки.
ПОВРЕЖДЕНЫ ЛИФТ И БАЛКОНЫ
В девятиэтажке пострадали десять квартир. Одна из них - на восьмом этаже.
На седьмой этаж теперь можно подняться только по лестнице. Лифт заколотили - клеть нарушена. Оказываешься на этаже, а сбоку нет стены. В образовавшемся огромном пролете видны верхушки деревьев. Стена возле лифта была из стеклянных блоков. На это указывают несколько уцелевших полупрозрачных «кирпичиков». Остальные - вывалились на асфальт перед подъездом.
Возле лифта опасная пустотаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Возле лифта опасная пустотаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В самом коридоре бросаются в глаза покореженные входные двери. Их выбило в обратную сторону. В квартирах кое-где нет межкомнатных перегородок. Страшное зрелище представляют балконы. Плиты потрескались, а металлопластиковые рамы и даже металлические решетки под опасным углом свешиваются вниз. Того и гляди попадают прохожим на головы.
ЗА СОДЕЯННОЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
Сейчас пострадавший дом отключили от газа. Люди продолжают жить в уцелевших квартирах. На подъезде появилось объявление. Местных власти собирают жильцов, чтобы решить вопрос их переселения на время восстановительных работ.
Такой силы был взрывФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Такой силы был взрывФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Лифт заколотилиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Николай Гончар сейчас находится в реанимации горбольницы №2. Его положили под термокаркас, поддерживающий его собственную температуру.
- Состояние пациента стабильно тяжелое, - рассказала «КП» врач-анестезиолог отделения реанимации и интенсивной терапии горбольницы №2 Макеевки Елена Зубарева. - Мужчина еще в состоянии ожогового шока. У него ожог пламенем второй и третьей степени лица, головы, шеи, туловища и рук. Площадь ожогов 75 процентов, из них 25 – глубоких. Обожжены и дыхательные пути.
Через три дня Гончара переведут в Донецкой ожоговый центр при Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. После выздоровления мужчине придется ответить за содеянное, хоть он и говорит, что ни в чем не виноват. Такая цена слепой ревности.