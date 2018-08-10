2018-08-10T13:15:26+03:00
Политика

Школьная форма в ДНР в этом году не обязательна: мамочки в восторге

Её обязательное введение будет со следующего года
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Школьная форма в ДНР будет обязательно с 2018 года. Фото: smdnr.ruШкольная форма в ДНР будет обязательно с 2018 года. Фото: smdnr.ru
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В последние дни введение школьной формы в ДНР стало одной из самой обсуждаемой темой среди мамочек Республики. Сегодня по этому поводу высказался Глава Республики. Александр Захарченко отметил, что введение формы в этом году является необязательным.

- Введение школьной формы может быть только по желанию родителей. Мы с Министерством образования и науки рассматриваем программу, которая позволит первый раз профинансировать государством определенную часть формы. В этом году не надо заставлять школы и родителей вводить школьную форму. Это только по желанию родителей. Еще раз напоминаю, школьную форму мы будем вводить обязательно, но со следующего года, - заявил Глава ДНР.

Эта новость вызвала положительные эмоции у родителей школьников. Ведь теперь не нужно будет тратить лишние деньги на приобретение формы, а за год будет время подкопить. Тем, кто уже купил форму, тоже не страшно. Инициатива в этом случае только приветствуется.

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