2018-08-10T13:01:32+03:00
Политика

МГБ ДНР задержали шпиона, которому может грозить 20 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ завербовали его прошлым летом
Никита МАКАРЕНКОВ
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Фото: МГБ ДНРФото: МГБ ДНР
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Сотрудники МГБ ДНР задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Им оказался 64-летний житель ДНР Дмитрий Акинчин.

- Летом 2017 года Дмитрий Акинчин находился на подконтрольной украинским властям территории. Там он был завербован сотрудниками СБУ. Согласие на сотрудничество с СБУ задержанный дал под угрозами физического и психологического воздействия на его близких родственников, проживающих на Украине, - говорится в сообщении МГБ ДНР.

Главная ошибка Акинчина в том, что по возвращению в ДНР он не обратился в МГБ, а стал выполнять задания СБУ.

- В январе 2018 года ему было отработано задание на организацию маршрута из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию в обход действующих КПВВ. После выполнения указанного задания, сотрудники СБУ передали Дмитрию Акинчину контактные данные лица, находящегося на территории ДНР, и поручили вывезти его на временно оккупированную территорию, с целью проверки организованного маршрута, - добавляют в МГБ.

После успешного выполнения задания и возвращения на территорию ДНР его и задержали. В отношенииАкинчина возбуждено уголовное дело по ст.378 УК ДНР «Незаконное пересечение Государственной границы ДНР». Также ведётся проверка действий на предмет наличия в них признаков состава преступления, предусмотренного ст.321 УК ДНР «Шпионаж» (до 20 лет лишения свободы согласно уголовного законодательства Республики).

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