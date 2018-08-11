Возвращение к нормальной жизни: травматологический центр Донецка успешно проводит эндопротезирование дончан

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-11T17:05:42+03:00

Вставать и учиться ходить пациентов заставляют буквально на следующий день после операции. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Такая операция стоит более 200 тысяч рублей, но жителям республики ее проводят бесплатно

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В республиканском травматологическом центре продолжается реализация программы оказания медицинской помощи жителям ДНР, которые нуждаются в эндопротезировании тазобедренных суставов. Она действует уже второй год.

- На сегодняшний момент за время проведения данной программы нами прооперировано уже около 90 человек, - говорит главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ДНР по ортопедии и травматологии Олег Зерний. - Связано это с тем, что есть иногда перебои в поставке протезов. Приходят комплекты, которые мы вырабатываем, затем ждем следующие поставки. Если наладить эти поставки и сделать это все бесперебойно, мы готовы работать в гораздо большем объеме.

Олег Зерний проводит инструктаж для больных.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Операция по замене тазобедренных суставов очень сложная. Однако, она показана всем. Хотя и учитывается много особенностей - и вес пациента, и его возраст, и ряд других показателей.

Такой комплект имплантов стоит до 200 тысяч рублей. Для большинства людей такая сумма - неподъемна. Именно поэтому и была принята программа, по которой эндопротезирование жителям республики проводится бесплатно.

Муляж протеза.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Импланты, с которыми мы работаем - ведущих мировых производителей. Это Америка. Они были пионерами в разработке данного вида конструкций, - рассказывает Олег Зерний. - И на своем личном опыте хочу сказать, что это довольно-таки хорошие протезы. Даже одни из лучших. Протезы мы получаем фирмы ZIMMER, которые идут именно под программу жителей ДНР. Это высокотехнологические и высококачественные протезы.

В травматологическом центре ведется база диспансерного учета пациентов. Сергей Кошуба из Дебальцево ждал своей очереди три года. В декабре прошлого - ему была сделана первая операция, неделю назад - вторая.

В 2014 году, когда украинские войска брали наш город, я пострадал. От удара взрывной волны у меня начался асептический некроз и начали разрушаться кости тазобедренного сустава, - рассказывает Сергей.

Сергей Кошуба восстанавливается после операции.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. При помощи лечащего врача учится правильно ходить. Вставать пациентов заставляют буквально на следующий день после операции. Время пребывания в стационаре - 2 недели.

- За эти 2 недели мы человека обучаем ходить по-новому. Ходить правильно, чтобы исключить утиную походку и все остальное, - говорит Олег Зерний.- Мы заставляем его и обучаем включать те группы мышц, которые были выключены из движения, которые атрофировались. Это идет процесс реабилитации.

Вставать и учиться ходить пациентов заставляют буквально на следующий день после операции. Для пациентов самое главное - вернуться к нормальной жизни. И за жизнь без боли они очень благодарны врачам.

- Врачи - это люди, которые отдают всех себя. Вот посмотрите, как они общаются с нами. Они нас ставят на ноги, они нас учат ходить, они помогают в полном смысле слова вернуться к жизни. Для меня жизнь - это моя работа, - говорит один из пациентов Леонид Мустафеев.

Леонид Мустафеев посвятил врачам стихи.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Он - учитель. В 51 школе проработал 35 лет. Это учебное заведение 8 раз подвергалось обстрелам. Леонид Семенович получил травму, упав с 6-метровой высоты, когда помогал восстанавливать школу. Через несколько дней его уже выпишут домой. В знак благодарности, он написал стихотворение, посвященное врачам.

- Я преклоняюсь пред тобой, спаситель мой, хирург мой милый

Пришел к тебе я весь хромой, больной душой, совсем без силы

Пришел в надежде, что мечту вернет мне доктор, врач умелый

Поднимет вновь на высоту меня твой ум и опыт смелый, - декламирует с листочка Леонид Семенович.

Только за последний месяц в республиканском травматологическом центре провели 10 операций по эндопротезированию. Все прооперированные идут на поправку.