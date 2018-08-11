Взрыв в Макеевке: четыре квартиры повреждены, один человек в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-11T16:11:54+03:00

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11 августа в Макеевке в многоэтажном жилом доме-малосемейке в квартале Шахтерский Центрально-Городского района произошел взрыв. Об этом сообщается в социальных сетях.

Пользователи считают, что взорвался бытовой газ.

«Взрыв бытового газа в 9-и этажном жилом доме-малосемейке на квартале Шахтерский в Центрально-Городском районе г.Макеевка. Взрывной волной повреждены как минимум 4 квартиры на 7-м этаже в южном крыле дома. В северном крыле дома через окно этажного коридора взрывной волной поврежден балкон одной из квартир», – говорится в сообщении.

При этом в МЧС ДНР утверждают, что в доме произошел пожар. О взрыве не сообщается.

Пострадал мужчина 1988 г.р. Он выявлен спасателями на месте пожара, выведен на свежий воздух и в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение Макеевки.

Пожаром уничтожена мебель, входная дверь, 2 оконных блока, 1 балконная дверь. Разрушено 1,5 кв м межквартирного простенка, на 7 этаже повреждено 5 входных дверей в квартиры, 2 оконных блока, 4 стеклопакета, 2 стеклопакета на балконе, 1 лифтовая дверь, стиральная машина «Норд».