2018-08-11T12:46:54+03:00
Политика

Юля- не Юля: кого бы не выбрали, война на Донбассе продолжится

Рейтинг Юлии Тимошенко растет, а президента Порошенко падает
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Задача штаба - Юля обновленная. ФОТО: mayu-pravo.comЗадача штаба - Юля обновленная. ФОТО: mayu-pravo.com
Изменить размер текста:

Рейтинг Петра Порошенко, по данным украинских социологов, даже не позволяют ему выйти в следующий тур (выборы пройдут в марте 2019 года). Он может отменить выборы введя военное положение или досрочно распустив парламент. Но пока все идет к тому, что выборы таки состоятся.

Встает вопрос - кто будет его преемником, и какова будет его (или ее) позиция по Донбассу?

Ситуацию комментирует донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- К сожалению, политика дегуманизации, которую проводит украинское телевидение в отношение жителей Донбасса, разжигание ненависти и военной истерии не оставляет приемнику Порошенко шансов на изменение курса, даже если он (или она) этого хочет. Майданный зомбированный избиратель не поймет.

Тем более, что обитатели Печерских холмов в Киеве меньше всего думают о благе и объединении страны, а лишь о набивании собственных карманов. Путь к деньгам один – быть при власти. Какой ценой – никого не волнует. Юля или не Юля, Гриценко или Зеленский – война будет продолжаться и они будут на ней зарабатывать. Слезы детей Донбасса или Волыни или Одессы им безразличны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Прифронтовое село Набережное простилось со своими Ангелами. Мария Недова и Людмила Галчкова погибли, выполняя свой долг
Двоих врачей, которые спешили оказать помощь женщине в зоне активных боевых действий, убил прицельный выстрел из ПТУР. Вместе с ними погиб и водитель [Видео]
Новости 24
Что стало причиной мора рыбы в Мариуполе?
ВСУ обстреляли Юг Республики из миномётов. Пока информации о пострадавших нет
Обстрелы в ЛНР: украинская армия трижды нарушила режим тишины
Зачем Турчинов в Широкино поехал?
Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили почти двести боеприпасов
Хранил боевые гранаты в обычной квартире
Бывшего замминистра образования осудили на шесть лет
Денис Пушилин: этот договор позволит реализовать те цели, которые мы ставили ещё в 2014
Погода в Донецке: сегодня ясно и не жарко – до +27
Школьные ярмарки в Донецке 2018 продлятся до конца августа
Солнечное затмение 11 августа: Увидят ли его в Донецке?
120 случаев суицида в рядах украинской армии только в этом году
Эдуард Басурин: В Авдеевку для разоружения нацбатов прибыли СБУшники
Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ выпустили по Республике более 320 боеприпасов
МГБ ЛНР: 11 августа КПП «Станица Луганская» на три часа приостановит пропуск жителей
Через блокпост проходить будут быстрее: КПП «Еленовка» перенесут на 150 метров
Глава ДНР: Школьная форма в этом году не обязательна
МГБ ДНР задержали шпиона
Авария в шахте в Снежном: Из-за прекращения подачи воздуха погибли два горняка
Обстрелы в ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «режим тишины»
ВСУ обстреляли Коминтерново