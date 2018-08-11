Юля- не Юля: кого бы не выбрали, война на Донбассе продолжится

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-11T12:46:54+03:00

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Рейтинг Петра Порошенко, по данным украинских социологов, даже не позволяют ему выйти в следующий тур (выборы пройдут в марте 2019 года). Он может отменить выборы введя военное положение или досрочно распустив парламент. Но пока все идет к тому, что выборы таки состоятся.

Встает вопрос - кто будет его преемником, и какова будет его (или ее) позиция по Донбассу?

Ситуацию комментирует донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- К сожалению, политика дегуманизации, которую проводит украинское телевидение в отношение жителей Донбасса, разжигание ненависти и военной истерии не оставляет приемнику Порошенко шансов на изменение курса, даже если он (или она) этого хочет. Майданный зомбированный избиратель не поймет.

Тем более, что обитатели Печерских холмов в Киеве меньше всего думают о благе и объединении страны, а лишь о набивании собственных карманов. Путь к деньгам один – быть при власти. Какой ценой – никого не волнует. Юля или не Юля, Гриценко или Зеленский – война будет продолжаться и они будут на ней зарабатывать. Слезы детей Донбасса или Волыни или Одессы им безразличны.