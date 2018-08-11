Прифронтовое село Набережное простилось со своими Ангелами. Мария Недова и Людмила Галчкова погибли, выполняя свой долг

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-11T13:19:15+03:00

Двоих врачей, которые спешили оказать помощь женщине в зоне активных боевых действий, убил прицельный выстрел из ПТУР. Вместе с ними погиб и водитель [Видео]

Изменить размер текста: A A

В прошедший вторник, 7 августа, в ночное время суток Вооружённые силы Украины открыли огонь по санитарному грузовику, который спешил на помощь мирной жительнице в прифронтовом посёлке Набередное. В кабину машины ударила противотанковая управляемая ракета, которой оказалось достаточно, чтобы забрать жизнь двух женщин-фельдшеров и водителя.

Немного о погибших

Марии Недовой был всего 21 год, и она воевать не хотела. Она просто спасала и лечила людей. Солдат и мирных жителей – для неё разницы не было, была только священная человеческая жизнь.

Марии Недовой был всего 21 год. ФОТО: социальные сети

Людмила Галчкова, наоборот, была солдатом. У неё даже был свой позывной – Ёлка. Несмотря на не женскую профессию, она была Женщиной с большой буквы. Добрая, улыбчивая, разговорчивая, Людмила всегда помнила о своих пациентах, находила время с ними пообщаться, подбадривала их, как могла, привозила еду в прифронтовые районы и лекарства. Иногда приезжала даже тогда, когда вызова не было, просто чтобы мазь передать или таблетки от головной боли.

Людмила Галчкова – позывной «Ёлка». ФОТО: социальные сети

Жители посёлка Набережное хорошо знали обеих и признаются: нужна была помощь, обращались к ним, ведь гражданской медицины здесь нет. Давно уже нет.

— У нас такая ситуация давно. Уже года 3-4 и помощь всегда оказывали военные, потому что здесь прифронтовой район и обычные врачи не ездят. А так, если что-то надо, обращались к ним. Они всегда отзывались, быстро реагировали, не зависимо от того ночь на дворе или день, в больницу отвозили, когда надо, а нет – так сами помощь оказывали, — рассказала корреспондентам Народной милиции ДНР местная жительница Светлана.

— Конечно, знали её. Позывной «Ёлка». Она неоднократно помогала моей жене – у неё спина больная. Вот буквально сегодня должна была привезти мазь. Со всеми медицинскими вопросами обращались к ней. Она была очень хорошим человеком. Буквально в воскресенья мы сидели с ней, разговаривали. Она то покушать привезёт, то медикаменты привозила, — рассказал Сергей – житель посёлка Набережное.

Теперь обеих женщин нет, их уже похоронили. 8 августа – Марию, а 9 августа – Людмилу. Имя водителя машины пока не было озвучено официальными источниками, но обеих погибших фельдшеров не забудут жители посёлка Набережное, для которых они были настоящими ангелами-хранителями. Всегда приходили на помощь, всегда отзывались, никогда не сказали, что не приедут, потому что это опасно, а ведь опасно было всегда.

Как это случилось

Всё, что увидели солдаты, прибывшие на место происшествия, разбросанные по чистому полю обломки санитарного автомобиля. Всё, что осталось целого от кабины, – это дверь с нарисованным санитарным крестом. В первую минуту версий сразу стало несколько, но на свету в траве солдаты различили леску и это отмело любые сомнения.

По таким лескам двигается противотанковая управляемая ракета. Там же в траве нашли и двигатель от ПТУР. Определить направление не составило труда и тогда картина сложилась целиком.

Дверь с санитарным крестом – это всё, что осталось от кабины машины. ФОТО: армия ДНР

Получив вызов из посёлка Набережное, фельдшеры поспешили на помощь. Ехали они на полностью оборудованном всеми необходимыми отличительными признаки грузовике. На подъезде к посёлку их заметили украинские военные и через брешь в деревьях, произвели выстрел из ПТУР. Они прекрасно знали и видели, куда стреляют, но их это не остановило.

В итоге три человека погибли, а всё, что осталось, – дверь с медицинским крестом на ней.

Больше о произошедшем читайте в материале нашего корреспондента.