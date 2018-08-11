Жизнь старообрядческой общины в Ольховатке

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-11T10:32:54+03:00

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На территории поселка Ольховатка, который расположен на окраине Енакиево, проживает единственная в Донецкой Народной Республике община старообрядцев. И хотя первые упоминания о ней относятся к 1720 году, эти места были обжиты гораздо раньше. Старообрядцы бежали сюда из Подмосковья от реформ Патриарха Никона в 1667 году. Они и основали поселение, которое стало называться Ольховатка. До сих пор их потомки хранят историю и традиции своих предков.

- ЗдорОвеньки! - так приветствуют друг друга местные жители.

И вместо: «Здравствуйте», следует отвечать: «Слава Богу». Славят Бога здесь уже на протяжении трех веков.

Старинные иконы.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Место у нас особое, намоленное, - говорит председатель церковного совета Татьяна Моногарова. - Здесь все время шла молитва.

Татьяна Александровна - бывший учитель истории. В храм пришла благодаря своему сыну. После серьезной травмы, он 16 лет был прикован к постели. Но истово молился, соблюдал все посты, помогал храму. Церковный совет Татьяна Манагарова возглавляет уже 8 лет. Об истории старообрядческого поселения, о том, как живет община сейчас, может рассказывать бесконечно. Говорит: «Не верьте во всякие байки о нас, будто мы и кружку воды не подадим. Мы очень гостеприимные люди». До сих пор здесь вспоминают, как в разгар боевых действий, в 2015 году к ним приехали корреспонденты «Комсомолки» Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Храм очень скромный.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Мы о них, конечно, знали, читали их статьи. Но их приезд был такой неожиданностью, - вспоминает Татьяна Александровна. - Мы их угостили нашим фирменным постным борщом. Такого вы нигде не попробуете!

И действительно. Здесь даже вода имеет особый вкус. В разгар летней жары - чистейшая ледяная колодезная вода действует, словно живой эликсир. Край здесь и впрямь благодатный. В этом году невероятный урожай на абрикосы и яблоки. Ветви деревьев еле удерживают тяжесть наливных плодов. А вокруг поселка - удивительные по своей красоте степные пейзажи, балки, речка Булавинка, чистые родники. Святопокровская церковь - в обрамлении елей и берез. Ее открыли в 1994 году. Храм был построен на фундаменте церкви, разрушенной еще до Великой Отечественной. Строили сами, своими руками. Так же, как и их предки.

- Первая церковь была деревянная. Дважды она горела, а потом построили церковь каменную. Большая была, - рассказывает Татьяна Александровна. - Даже вот эта церковь, в которой мы сейчас, это на фундаменте той, которая была разрушена в 1937 году. Время было тяжелое. Вы знаете, тогда не только наша церковь пострадала. Это достоверные факты. Парень, который полез наверх снимать крест, сразу разбился насмерть. Но церковь все-таки разрушили. Иконы люди прятали дома из церкви.

И не только иконы. Удалось сохранить венцы, которые используют в обряде венчания. И еще чудом уцелели царские врата.

- Здесь же был монастырь женский, стояли маленькие домики. И там, где сейчас трапезная, жила бабушка Алена, - вспоминает Татьяна Александровна. - И она сохранила царские врата. Где она их хранила?! Это еще с той церкви, которая была здесь у нас до войны. Представляете?

Венцы.

До появления нового храма, службы проводились в молитвенном доме (сейчас это трапезная). И постоянного священника не было.

- Но мы решили - должен быть священник свой, - говорит Татьяна Моногарова. - У нас проблемы со священниками в старообрядчестве. И уже 4 год у нас батюшка Александр. Он из Нижнего Новгорода.

Молятся здесь каждые субботу и воскресенье, при любых обстоятельствах. И не важно два или три человека пришли в храм - служба все равно будет. Крестятся - двумя перстами.

- У нас более длительные службы. Женщинам положено приходить в юбке ниже колен, в платке, с прикрытыми руками, - рассказывает Татьяна Александровна. - И чтобы ни в коем случае мобильный телефон не звенел. Когда мы ходим вокруг церкви, мы ходим не против солнца, а за солнцем. Как я могу против солнца ходить? У нас Исус. Там добавили - Иисус. В основной молитве в символ веры тоже там изменения внесли. В храм у нас могут войти, пожалуйста. Если, к примеру, вы не старообрядцы, но вы хотите прийти на службу, пожалуйста. Только вы должны стоять у двери. Вы можете купить свечку, но поставить ее можете кого-то попросить.

Внутренне убранство храма не отличается роскошью. Так заведено. Да и колокольня своеобразная. Говорят, на настоящий колокол денег нет. Приходится только мечтать, вдруг кто из благотворителей откликнется и подарит его храму.