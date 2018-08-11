Школьные ярмарки в Донецке 2018: Во сколько обойдется школьная форма родительскому бюджету?

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-11T08:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу на первом этаже торгового центра «Донецк Сити» открылась школьная ярмарка, которая продлится до конца августа. «Комсомолка» отправилась туда, чтобы узнать во сколько обойдется одеть ребенка к школе.

Наступает горячая пора для многих родителей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Удастся ли сэкономить?

Масштаб ярмарки в сравнении с прошлым годом гораздо скромнее, без помощи охранников ни за что бы ее не нашла. Ориентир, для желающих посетить ярмарку, кафе «Амели».

Возле стоек с одеждой с указанием «Сделано в ДНР» мама с дочкой. Продавец помогает выбрать костюм, состоящий из сарафана и пиджака.

Ярмарка продлится до конца августа.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В какой класс вы собрались? - интересуюсь у них.

- В шестой, - охотно отвечает девочка, разглядывая себя в зеркале. Форма ей невероятно идет – серый в сочетании с клеткой. К тому же сарафан можно носить с блузкой, а пиджак с другой юбкой – вот тебе уже два комплекта одежды. – Нам в классе сказали, что форма обязательна, выбрали для всей школы серый цвет. Я сразу расстроилась, думала, будет мрачно, но этот наряд мне нравится.

- Сколько стоит такой комплект? – спрашиваю у мамы.

- Стоимость – 2900 рублей, совсем недешево, но мы оббегали весь Донецк, чтобы найти серый цвет, потому возьмем, к тому же дочке нравится, - говорит мама.

Главное, чтобы костюмчик сидел?

На ярмарке широко представлен местный производитель. Меня заинтересовала стойка донецкого предприятия «Спецодежда и униформа» - платья, сарафаны, юбки, жилеты, пиджаки любых фасонов. Кстати, цветовая палитра разнообразна, как и цены.

- На рынке, возможно, цены могут быть ниже, но не факт. При этом качество там никто не гарантирует. У нас же даже можете мять, тянуть ткань и убедитесь, что она крепкая, - Ирина при мне производит эксперимент на прочность рукава пиджака, ткань и швы выдерживают нагрузки без видимых последствий. – Ткани, из которых мы уже не первый год шьем, российского производства. Они сертифицированы, гипоаллергенны, не линяют, не деформируются и очень износоустойчивы. Кстати, многодетным мы предоставляем скидку. Также скидки, если заказ оптовый, например, от класса или школы.

Ирина демонстрирует качество формы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Здесь на ярмарке представлен весь ассортимент предприятия, но, если ребенок нестандартный – очень высокий или полный, то вам предложат приехать непосредственно в швейный цех, где одежду ему подгонят по размерам: подошьют брюки, отрегулируют длину рукава и т.д.

- Мы приехали прямо на предприятие «Спецодежда и униформа» вместе с дочкой, - рассказала мне Вика Кравченко, мама второклассницы. - Там с нас сняли замеры и, оказалось, что есть наш размер среди уже готовых моделей. Подобрали жилет и юбку. И это еще достаточно бюджетный вариант, например, такой комплект для моего ребенка обошелся в 1260 рублей. Но я-то понимаю, как этой формы мало, чтобы дочку одеть полноценно. Вот взять тот же жилет, когда в сентябре будет жарко, он без надобности. В холод он не защитит. А значит понадобится еще теплая одежда. Кроме того, нужны блузки, рубашки. Вообще пришли к такому мнению с другими родителями, что эту вот форму будем надевать по разным официальным датам, а в остальные дни - просто деловой стиль.

- Традиционное требование в школе – темный низ, белый верх, а самый бюджетный вариант выглядеть нарядным: жилет и галстук. Затраты на такой комплект невысоки – до 1 тысячи рублей, - говорит Ирина.

Ткани - российские, пошив - наш.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На ярмарке можно купить абсолютно все – от галстука до обуви. Цены на последнюю кусаются. Туфли российского производства на первоклассницу стартуют от 2600 рублей! Правда, качество отменное – натуральная кожа, супинатор, стильная модель.

Обувь российского производства.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Есть здесь и трикотаж – тоже от донецких производителей. Джемпера, жилеты, кардиганы и даже трикотажные юбки – все изготовлено в Донецке.

Страсти по школьной форме

Буквально через час узнаю из интервью Главы Александра Захарченко, что школьная форма желательна, но не обязательна в этом году. Остается пожалеть тех родителей, кто проявил сверхсознательность и бегал в поисках определенного цвета или фасона по магазинам и рынкам Донецка. Все дело в том, что исполнительные директора школ провели еще в мае общешкольные собрания, на которых родителей поставили перед фактом – форме быть. Были выбраны цвета, фасоны и школы распределили за швейными предприятиями Донецка. Моя подруга, тоже бегавшая в поисках определенного цвета школьной формы, объявленного для их учебного учреждения, сказала, что чувствует теперь себя обманутой.

- У ребенка было достаточно одежды делового стиля, нам бы вполне хватило этого на весь учебный год. Но пришлось потратиться еще и на жилет с брюками того цвета, что определили для нашей школы, а это совсем нелегко для моего бюджета матери-одиночки, - говорит она.

В зависимости от ростовой категории зависят цены.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Непросто дело обстоит и в том случае, если ребенок вынужден оставаться на продленку или добираться в школу в соседнее село. Одним комплектом формы здесь точно не обойдешься!

- Я считаю не столько о форме нужно беспокоиться, как о качестве образования, то есть о содержимом, - поддерживает ее другая мама. - И вообще отказываюсь понимать, зачем в воюющей, бедной республике нужна форма? Мы вот живем в селе, сына забирает школьный автобус. Ребенок выходит чуть ли не затемно и ждет транспорт. Часто на ветру, под дождем и снегом. Вы вот в самом деле думаете, что его защитят эти жилеточка и брючки? Да они же стеклянные! К тому же комплект такой нужен не один. Где мне такие деньги в селе взять, если мы живем только хозяйством? Сына одеваю практично, а зимой это свитер и толстые брюки.

Лично про меня можно вполне сказать – такая древняя, что помнит школьную форму. И это так! Не только помнит, но и носила ее все годы учебы. Коричневая форма-платье, к ней черный фартук, в праздники он менялся на белый. А чего только стоили еженедельно пришиваемые белые накрахмаленные воротнички и манжеты! Тогда необходимость школьной формы никто не обсуждал в Фейсбук и даже не мог подумать, что в школу можно прийти в джинсах или ярком свитере.

Но тогда, во-первых, школьная форма стоила куда дешевле, а зарплаты были выше и стабильней, во-вторых, не было войны, когда многие потеряли жилье, а остальные пытаются выжить на минималку, экономя буквально на всем. Поэтому я за разумное введение формы в Республике. Хорошо бы, если бы ее пошив субсидировался государством, а для некоторых слоев населения она должна быть и вовсе бесплатна. Ведь кроме формы, школьнику необходимы спортивный костюм, обувь, портфель и десятки наименований канцелярии. Кстати, в том самом интервью Глава заметил, что школьной форме все же быть, но в следующем году, когда разработают все законодательные механизмы ее введения. Остается только надеяться, что дончане смогут ее позволить своим детям.