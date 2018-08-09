Как средневековые каменные бабы пополнили коллекцию краеведческого музея Донецка

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-09T16:03:25+03:00

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Обширная коллекция каменных изваяний (в обиходе часто называемых «каменными бабами») Донецкого республиканского краеведческого музея пополнилась двумя новыми находками. Они поступили в музей из частного собрания ныне покойного донецкого краеведа Александра Зинченко. Передача уникальных экспонатов половецкого времени (XIII в.) состоялась при активном содействии старшего научного сотрудника, руководителя археологической научно-исследовательской группы Донецкого национального университета Александра Евглевского. Поступлению изваяний в музей предшествовала череда «неслучайных случайностей».

- В прошлом году в моем рабочем кабинете сломался дверной замок. Я вызвал плотника, а тот, случайно увидев изображение на мониторе моего компьютера, убеждённо сказал: «Я точно такую бабу видел в Донецке». Уже на следующий день я и двое сотрудников нашей группы выехали на в Будённовский район. Искали почти вслепую, так как конкретный адрес мастер не знал, а просто запомнил, проходя лет 15-20 назад (!) по улице, и боковым зрением увидев каменную бабу. Помнил только то, что баба стояла у большого дома. Мы петляли по улицам и переулкам довольно долго, расспрашивали всех прохожих, стучали в калитки и двери, но безрезультатно. И когда наши надежды почти растаяли, один пожилой прохожий дал ориентир на нужную улицу. Оказалось, что там – не одна, а две «бабы». Со слов хозяйки, оба изваяния в своё время были найдены её мужем на распаханном поле – где именно, она уже не помнила. Вероятно, это был распаханный курган. Были ли обе скульптуры найдены в один день и на одном месте, установить уже не представляется возможным. Судя по датировке изваяний, они были изготовлены в один промежуток времени (сделаны по одним канонам камнерезного искусства), но временной интервал между ними мог быть и достаточно длительным – около 30 лет, – рассказал об истории обнаружения древних скульптур Александр Евглевский.

Каменные изваяния различных эпох закономерно присутствуют в коллекциях любого музея степной и лесостепной полосы причерноморских степей. Дело в том, что на протяжении тысячелетий народы Степи создавали разнообразную каменную скульптуру и использовали её в той или иной деятельности. В эпоху раннего железного века (I тыс. до н.э.) и, особенно, во времена средневековых кочевников (VII-VIII – ХIII вв.) изготовление каменных изваяний превратилось в одно из ярких проявлений культуры, и от этих эпох как раз и сохранилось наибольшее количество предметов каменной антропоморфной скульптуры.

Как рассказал заведующий отделом охраны памятников археологии Донецкого краеведческого музея Сергей Дегерменджи, коллекция каменных изваяний в Донецком краеведческом музее формировалась на протяжении практически всего времени с начала его деятельности. Способы пополнения коллекции были различными: случайная передача местным населением того или иного изваяния, археологические раскопки сотрудников музея, выезды на разрушенные памятники, организованные выезды для сбора каменных изваяний, разведки определённых территорий области силами сотрудников музея, передача находок археологических экспедиций иных структур. Основная часть коллекции изваяний Донецкого краеведческого музея представлена средневековыми статуями – древнетюркскими и половецкими. Также в собрании присутствуют немногочисленные статуи скифского времени и единственная стела бронзового века. До нынешних находок в ДРКМ было в общей сложности 74 каменных изваяния. Теперь их стало на два больше. К слову, донецкая коллекция является одной из трёх самых крупных – после краснодарской и днепропетровской.

- Переданные нам каменные изваяния – одни из немногих, которыми ещё можно пополнять коллекцию музея. Значительная часть подобных скульптур уже собрана. Поэтому мы сейчас подбираем, что называется, последние крохи: чем дальше, тем они встречаются всё реже и реже. Тем ценнее каждое новое приобретение, – подчеркнул Сергей Дегерменджи.

Отметим, одно из переданных в музей изваяний представляет собой приземистую скульптуру туловища без головы, второе – также фигуру человека, однако значительно больших размеров – выше человеческого роста. Интересно, что изначально у второго изваяния была голова. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что скульптура не является монолитной. Таким образом, у специалистов возникли предположения, что данный фрагмент скульптуры принадлежит другому каменному изваянию. Обе каменные «бабы» в данный момент уже установлены на территории ДРКМ. Теперь их совместными усилиями будут исследовать научные сотрудники музея и ДонНУ, которые по итогам проведённой работы дадут ответы на этот и многие другие вопросы.

- Несмотря на сильную выветренность скульптур, возможно, будут обнаружены какие-то элементы иконографии – изображения одежды или вещей, следы от орудий изготовления и фактура обработанной поверхности, а также благородная патина (налёт), образовавшаяся за века. А ещё нужно будет исследовать породу камня, которая может дать важную информацию об относительно точном месте их изготовления: средневековые мастера выбирали монолит из той породы, который конкретно был нужен для реализации тех или иных творческих задумок, а не исходя из того, где находится ближайший выход камня на поверхности, – отметил Александр Евглевский.

Указанные находки найдут отражение в научных изданиях Донецкого краеведческого музея: в данный момент профильными специалистами учреждения готовится к публикации третий выпуск «Музейного вестника Республики», посвящённый истории формирования коллекции каменных изваяний ДРКМ. Новые поступления станут своеобразной «изюминкой» нового сборника и импульсом к дальнейшим исследованиям и открытиям.