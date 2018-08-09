Наеву нужны люди, готовые убивать! - Донецкий политолог Кузьменко о нарастающей военной истерии

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-09T14:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По поведению Наева и ряда клевретов Порошенко можно предсказать, что осень на Украине обещает быть жаркой и война на Донбассе возглавит повестку дня. Фактически, начнется неформальный старт президентской кампании и теряющий рейтинги Порошенко должен показать, какую стратегию он готовит.

Для "КП" ситуацию прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Пока все говорит о ставке на разжигание конфликта и военную истерию. Командующий ООС Сергей Наев неустанно зовет бывших солдат добробатов в обычную армию, обещая послать "на передок". Нацистам быть простым пушечным мясом не хочется, тем более, что по ряду данных, добровольцам платили намного больше, а свободы у них было несравненно больше, чем у обычных солдат ВСУ.

Например, даже младший командир добробата мог отказаться от выполнения боевого задания. В ВСУ за это ждет трибунал... Нацисты, по их собственным признаниям, занимались разведкой и диверсиями, типа, это слишком опасно для солдат на службе государства. Вот только есть один нюанс: когда добробатовец ушел в "зеленку" с корешами, кто проконтролирует, чем он там занимается? Доложить можно все что угодно, проверять никто не полезет....

- Однако Наев настойчиво зовет их в армию! Зачем ему такие малоконтролируемые радикалы?

- Все просто. Наеву нужны люди, готовые убивать....

- А какие еще есть признаки обострения военной истерии?

- Шпиономания. В Харькове арестовали... 84-летнего ученого. Старик якобы хотел слить России но не слил секреты украинского танкостроения. При этом каждая ворона знает, что главный секрет харьковских танков, что новые танки - это старые танки советских времен, покрашенные и поставленные на ход. Но СБУ это не смущает.

Появились данные, что дело Савченко и Рубана по якобы подготовке госпереворота будет форсировано. Ряд АТОшников сознались, что им предлагали за деньги дать показания, якобы они соучастники переворота. Интересно, нашли ли дурака, который после судьбы Бабченко, ставшего всемирным посмешищем, и Рубана, плотно и надолго севшего в тюрьму с подачи военной разведки и СБУ, скажет "да"?

На осень намечена транспортная война с Россией - полный запрет на пассажирские перевозки сначала по железной дроге, а потом, возможно, и автобусами. Появится миллиардный черный рынок перевозок и ведь кто-то его будет контролировать.

Веселая осень ждет Украину...