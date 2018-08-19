Киев не собирается восстанавливать затопленные шахты после «освобождения» Донбасса

СЕГОДНЯ 14:14 2018-08-09T14:17:59+03:00

Затопление шахты «Юный коммунар», где был ядерный взрыв, не остановят, даже если в Юнокоммунаровске будет украинская власть. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Судя по последним высказываниям киевских чиновников и политиков, Украина со дня на день вернется в республики Донбасса. Одни рассуждают о том, как будут люстрировать местное население, другие - как проводить выборы. Ну а третьи говорят о восстановлении производства и на что потратят пока еще не выделенные Европой деньги.

ЗАЧЕМ «УБИВАЛИ» ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Один из таких любителей «делить шкуру неубитого медведя» - заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука. Впрочем, данного чиновника сама должность обязывает говорить о ДНР и ЛНР. Так вот - Тука на днях заявил в эфире «112 канала», что после «освобождения Донбасса от российской оккупации» затопленные шахты и распиленные на металл предприятия никто восстанавливать не будет.

- На протяжении двух лет я неоднократно слышал утверждение наших европейских коллег о том, что они готовы после освобождения Донбасса предоставить помощь этому региону, - сказал замминистра. - Я не хочу фантазировать, выдумывать, но за все это время на представительских круглых столах я слышал, что… прежнего Донбасса уже не будет. Это означает, что, например, 32 шахты, которые затоплены на «оккупированной» территории и находятся в состоянии затопления, восстанавливать никогда никто не будет. Такая же судьба ожидает промышленные предприятия. И с этим соглашаются все участники.

Получается, что ехидное смакование укропатриотов по поводу, что Россия и Захарченко «довели Донбасс до разрухи», рассчитано только на жителей, которые не понимают реальных проблем региона. Не секрет, что во время активных боев украинские войска целенаправленно уничтожали предприятия в Донбассе. А многие затопленные шахты и до войны находились на грани закрытия.

Видимо, уже в 2014 году в Киеве было принято решение об уничтожении промышленности региона (за исключением отдельных предприятий). И восстанавливать ее серьезные дядечки не собираются даже в случае возврата под власть Украины. Никому не нужен мощный конкурент, каким был юго-восток для других украинских элит.

СУЖДЕНО СТАТЬ ПОМОЙКОЙ?

А какое же будущее видится из Киева и европейских столиц?

- Я слышу, как мантру, два тезиса. Нужно создать в Донбассе «Силиконовую долину» или свободную экономическую зону (СЭЗ), - выдал секретный план Тука.

Причем замминистра критически отнесся к идее аналога американского технопарка. Мол, в Донбассе недостаточно инфраструктурного и человеческого потенциала, поскольку большинство населения - это люди пенсионного возраста. А «Силиконовая долина» подразумевает, что несколько миллионов сотрудников работают в IT-сфере.

Зато Георгию Туке импонирует идея СЭЗ для привлечения инвестиций в регион. Но он опасается, что «это будет генеральная помойка не только для нашего государства, а может и для всей Европы».

- Как в «черную воронку» туда все стянется, - заявил замминистра.

Верно Георгий Борисович думает. Он хоть для региона человек со стороны, но, наверное, знает, как в 90-е годы прошлого века донецкая элита «отстирывала» деньги и ресурсы различных СЭЗ.

Так что возврат региона под власть Киева не сулит ничего хорошего жителям Донбасса. Жить лучше они не станут. А все инвестиции из Европы и Америки попросту украдут.