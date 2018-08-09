2018-08-09T12:52:38+03:00
Происшествия

Родились в рубашках: горняков «Волынской» освободили из «каменной ловушки»

Жены и матери застигнутых обрушением забойщиков обнимали их со слезами на глазах
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Медицинская помощь вызволенным из подземного плена не понадобилась. Фото: МЧС ДНРМедицинская помощь вызволенным из подземного плена не понадобилась. Фото: МЧС ДНР
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Вечером на следующий день после аварии горноспасатели МЧС ДНР освободили остававшихся под завалами 47-летнего Дмитрия Дремова и 42-летнего Андрея Веренева. Как сообщала «КП», 6 августа на шахте «Волынская» (ГП «Торезантрацит») во второй западной лаве на протяжении шестидесяти метров обрушилась кровля.

В момент аварии в выработках шахты находились сто одиннадцать шахтеров, на аварийном участке – шестнадцать. Четырнадцать человек из западной лавы поднялись самостоятельно. Четверым требовалась помощь. В операции по спасению задействовали 47 спасателей МЧС и бригаду специально подготовленных проходчиков шахты.

Встреча с родственниками. Фото: МЧС ДНР

Встреча с родственниками. Фото: МЧС ДНР

- Чтобы спасти забойщиков, разобрали 49 метров завалов горной породы, - прокомментировал директор Департамента государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР Сергей Коробкин. – Оказавшиеся в «каменных ловушках» горняки укрывались в нишах спасительных уступов. Они дождались нашей помощи благодаря тому, что там кровля выдержала давление «ожившей» горной массы. Разбирая завалы, были уверены, что ребята живы – отвечали на их перестукивание.

Днем ранее спасатели вывели на поверхность целых и невредимых 20-летнего Александра Лепетюха из Рассыпного и 40-летнего Виталия Бондаренко из Дебальцева. В день аварии Александру исполнилось 20 лет. Свой второй день рождения парень отметил 7 августа.

В Гортехнадзоре ДНР создали специальную следственную комиссию, которая должна выяснить, почему произошла авария.

- В состав комиссии вошли представители Торезской государственной горнотехнической инспекции Гортехнадзора ДНР, МЧС ДНР, администрации города Тореза, ГП «Торезантрацит», - сказали в пресс-службе Гортехнадзора Республики.

В свою очередь экспертная комиссия разработает меры по предотвращению подобных обвалов.

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