Где дончане охлаждаются в зной

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-08T12:59:11+03:00

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Жара вынуждает жителей столицы Республики отправляться к ближайшим водоемам. И хоть СЭС не рекомендует для купания ни один из ставков и рек – людей на пляжах и берегах хоть отбавляй. И мы решили узнать, почему население не пугает химический состав воды.

Надпись разглядели с трудом

Самое популярное место среди дончан – пляж на Набережной. Если идти от площади Ленина по проспекту Ильича, то он располагается справа от моста. Сюда приходят целыми семьями. В перерыве между заплывами, горожане загорают, играют в мяч и бадминтон.

- Мы сюда приходим каждые выходные, - рассказывает житель Ворошиловского района столицы Андрей Гришканов. - Обязательно берем небольшой тормозок, подстилку, и несколько часов проводим у Кальмиуса.

Здесь есть место для переодевания, лавочки, урны. Хотя и говорят, что купание в этом водоеме не рекомендуется – предупреждающую табличку обнаруживаем лишь на одной из раздевалок. Текст «послания» разглядели с трудом.

Надпись разглядели с трудомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Запрещено – не запрещено, какая мне разница? Что со мной будет, если я окунусь здесь? - задается вопросом пенсионер Яков Емельянович. - Мне семьдесят лет, всю жизнь здесь купаюсь, и ничего не стряслось. Значит, у меня иммунитет «стальной».

Мусор в камышах

От воды исходит застоявшийся запах ила. У берега взбивается странная пена, а у камышей, замечаем целый кладезь мусора: пластиковые бутылки, пакеты и окурки. Глядя на всё, мы бы сами ни за что и пальца не помочили в этом водоёме.

Самое печальное, что кучу мусора создали люди, которые приходят сюда отдыхать. Хотя до урны совсем не далеко. Да и вдоль по Набережной их пруд пруди.

Рядом с купающимися детьми мусорФото: Павел ХАНАРИН

- В прошлом году моя шестилетняя дочь порезала себе ногу стеклом от разбитой бутылки, - делится с нами одна из отдыхающих. – Теперь заходим в воду с опаской – тщательно прощупывая дно.

- Говорят, что вода здесь далеко не чистая. Не боитесь купаться?

- Первый раз об этом слышу, - удивляется дончанка Виктория. - Здесь всегда много людей. Про случаи, что кто-то чем-то заразился – тоже не знаю.

Платные места

Первый и второй городские пруды тоже стали пристанищем для купальщиков. И здесь чистота воды и пляжей оставляет желать лучшего. Если в парке Щербакова более-менее порядок, то в районе следующего пруда – сплошная грязь.

- Меня пугает, когда молодые люди и дети спрыгивают с моста в воду, - говорит Валентина Зинкович, которая больше озабочена проблемой безопасности. - Около моста могут быть штыри и валуны…

В черте города даже есть платные места для купания. За определенную сумму можно позагорать и поплавать около ресторанного комплекса «Аркадия». Здесь завезенный песок, чистый пляж. Администрация заведения говорит, что водоем соответствует всем нормам.

- В этом месте можно перекусить, а по выходным здесь проводятся шоу-программы, дискотеки, - сообщили нам в руководстве ресторанного комплекса.

Однако в СЭС рассказывают, что воду здесь их специалисты даже не проверяют. Пруд не входит в список 69 водоёмов, определённых как места массового отдыха.

За чертой города

За чертой столицы тоже есть популярные водоемы. Большим спросом пользуется макеевский «Батман».

- У этого водоема повесили таблички с надписью «Купание запрещено!» Несмотря на это, десятки людей продолжают купаться, - пишет в соцсети

макеевчанин Дмитрий. – Начиная с обеда, тут трудно найти свободное место на пляже, не говоря уже про навесы.

Чтобы попасть на «Батман» нужно сначала добраться до Червоногвардейского района на 23-м или 24-м маршруте с Крытого рынка или на 24-б с «Ямы». На конечной следует пересесть на 7-й. Выходить нужно на повороте, который ведет к водоёму. Обычно водителю так и говорят: «На Батмане!»

Отдых с удобствами

При желании можно выбрать место для купания подальше от Донецка.

- Мы с семьей раз в месяц ездим на Крынку. Там вполне достойное водохранилище. Можно арендовать номер в мини-отелях, - делится дончанка Ирина Васильева. – Есть возможность не только плескаться в воде и валяться на пляже, но и рыбачить.

В Зуевке есть сразу несколько водохранилищ. Во время нашего визита в поселок, местный таксист рассказывал нам, что летом все водоемы забиты отдыхающими.

- Лучше всего приезжать рано утром или вообще на ночь глядя, - говорил он. - Многие едут с палатками.

В ландшафтном парке расположено сразу несколько водоемов. Причём они друг от друга отличаются. Один теплее, другой темнее, а в третьем рыб