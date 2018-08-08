Бэби-бум в Луганском зоопарке: ослик Юлий Борисович, енотики, медвежата, косулята

СЕГОДНЯ 10:53 2018-08-08T11:20:01+03:00

Детенышей енота все-таки удалось сфотографировать, не смотря на то, что они сумеречное. Фото: miaistok.su

За весну и лето в 2018 года в луганском зоопарк сразу у нескольких пар родились детеныши.

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Луганский зоопарк быстро разрастается. Так, только за весну и лето этого года в нем родились малыши еноты, ослики, косули и еще много кого. Об этом сообщила директор парка Светлана Оксенгорова.

Она рассказала, что главной целью зверинца является не разведение животных, а их демонстрация. Однако появление новых подопечных всегда радует работников парка, хоть и добавляет немало хлопот, сообщает ЛИЦ.

Юлий Борисович

"3 апреля у нас родился ослик, сейчас уже вырос, но будет сосать вымя мамы еще несколько месяцев. Это наш самый долгожданный ребенок, потому что беременность у ослов длится целых 12 месяцев!" - отметила она.

Детеныша ослицы Беллы и старожила зоопарка осла Бориса назвали Юлием. В ослиной семье царит полная идиллия и взаимопонимание. Даже проживающая в этом же вольере свинья Машка не вносит волнений в семейство.

Пока Юлий не подрос, он ведет себя как обычный ребенок - игривый, веселый, прыгает, как любые дети. При появлении посетителей между прутьями заграждения первой появляется именно любопытная мордочка ослика, потом мамы, и затем степенно подходит папа, демонстрируя полный родительский контроль над ситуацией.

Семейство енотов можно увидеть только вечером

"15 апреля еноты родились. Да, это наши Шурик и Мышка, которых нам подарили прошлым летом, уже выросли и стали родителями. У них родились двое детенышей. Пока мы им еще не дали имена, но в ближайшее время назовем, когда точно увидим их пол", - сообщила Оксенгорова.

Пока малышей можно увидеть только в вечернее время. По природе еноты – это сумеречные животные и днем прячутся от жары и света. «На улицу" погулять после пяти часов вечера.

Приемные дети

Кроме коренных жителей зоопарка, иногда случаются и пришлые – оставшиеся без родителей малыши. В зоопарке рады всем.

"Сейчас на линии соприкосновения, благодаря тому, что в ЛНР запрещена охота, появилось много диких животных – фазаны, кабаны, косули, прямо дорогу перебегают. К нам приехала женщина и сказала, что нашла двух новорожденных косулят. С мамой неизвестно что случилось, одного из косулят задрали одичавшие собаки. Женщина подобрала малышей и выкормила. А поскольку они людей уже не боятся, и в природу выпускать их нельзя, она их предложила пристроить у нас, и мы с ней поехали туда и забрали", - рассказала руководитель предприятия.

Подрастают косулята - аппетит отменный, сон крепкий. Фото: lug-info.com

Из года в год в зоопарк сердобольные люди приносят птенцов, в том числе распространенных в Луганске хищных видов птиц из отрядов соколиных и ястребиных, которых находят в траве. Специалисты парка не рекомендуют брать находку в руки, так как поблизости могут находиться их родители, способные выходить птенцов. Но все же если птица ранена, спасти ее можно, передав ветеринарам.

Так, в парк принесли птенца луня (род хищных птиц из семейства ястребиных) с перебитым крылом, и, конечно, зоопарк взялся выходить птичку.

"Очень часто приносят, особенно летом. Очень часто соколов, пустельг – они же у нас довольно распространенный вид. Если кто-то к нам попадает, и если есть возможность их вернуть на природу – мы стараемся это сделать. Вот с перебитым крылом луня люди подобрали, мы сейчас его прооперировали, поставили ему спицу. Летать он уже, наверное, никогда не будет полноценно, в природу он уже не вернется, будет жить у нас", - добавила директор.

Перед Новым годом в зоопарке появились пара бурых медвежат – Валет и Ксюша. Медвежата полностью освоились в зоопарке, великолепно себя чувствуют, хорошо кушают, крепко спят и весело играются.

Валет и Маша освоились в новом доме. Фото:lug-info.com

Кроме того, в зоопарке появились детеныши у кроликов, ондатр, хорьков, поросят, овец и коз.

Сейчас зоопарк насчитывает около 150 обитателей, представляющих 40 различных видов животных. Есть хищники: лев, черно-бурая и рыжая лисицы, волк, енотовидная собака. Среди хищных птиц - гриф, орел, ястреб, орлан белохвостый, филин, лунь серебристый. Посетители зоопарка также могут познакомиться и с другими его обитателями: лисами, енотами, лебедями, гусями, козами, голубями, попугаями, волками, хорьками, байбаками, вьетнамскими свиньями и другими представителями фауны.

За войну администрации парка не только сохранила всех животных, но и приобрела новых. Не забывают о зоопарке и власти Республики и ее столицы – благодаря их участию животные круглый год обеспечены питанием.

Парк имени Первого Мая находится на берегу реки Лугань на улице Карла Либкнехта, 6. Стоимость входа в зоопарк Луганска для взрослых составляет 30 рублей, для детей - 20, для детей до пяти лет - бесплатно. Увидеть питомцев зоопарка можно ежедневно с 9.00 до 20.00