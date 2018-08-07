Оказавшиеся в «каменной ловушке» горняки перестукиваются с горноспасателями

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-07T13:35:25+03:00

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Происшествие на шахте «Волынская» (ГП «Торезантрацит») случилось в понедельник в 14.00. Во второй западной лаве обрушилась кровля - на протяжении шестидесяти метров. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей МЧС Наталья Гетова.

Она рассказала, что под завалом горной породы оказались четверо горняков. Остальные двенадцать работников поднялись на поверхность самостоятельно. В операции по спасению участвуют 47 спасателей МЧС и бригада специально подготовленных проходчиков шахты.

Спасатели проводят поисковые работы в связке с проходчиками, знающими горно-геологические особенности шахты. Фото: МЧС ДНР

В ночь с 6 на 7 августа спасатели обнаружили двоих забойщиков: 20-летнего Александра Лепетюха из Рассыпного и 40-летнего Виталия Бондаренко из Дебальцева. Виталия на поверхности ждала жена. Сейчас спасенный горняк уже дома. У него трое детей. Они чуть не задушили отца от радости, бросившись ему на шею.

Александра на поверхности ждали родители. 7 августа парень отметит свой второй день рождения. А в день аварии на шахте ему исполнилось 20 лет.

К утру 7 августа спасатели прошли 19 метров обрушенной горной массы из предполагаемых 49. Как сообщил источник «КП», на «Волынской», остающиеся под завалом забойщики - 47-летний Дмитрий Дремов и 42-летний Андрей Веренев - стали перестукиваться со спасателями. Предположительно, горняки находятся на 20 метров выше того места, где укрывались Александр Лепетюх и Виталий Бондаренко.

Ожидается, что шахтеров поднимут на поверхность если не вечером 7 августа, то к утру 8-го. Дмитрия из Юнокоммунаровска на поверхности ждут супруга с сыном. Андрей - из Рассыпного. В его семье двое детей.

Подобная авария на шахте «Волынская» произошла впервые. Специально созданная комиссия по расследованию причин ЧП установила, что на шахте вели паспорт крепленая кровли, выработанное пространство крепили согласно инструкциям. Эксперты не исключают, что авария может быть связана с каким-то тектоническим явлением.

В прошлом году на шахте «Волынская» был введен в эксплуатацию новый подземный горизонт, который продлит жизнь предприятия еще минимум на 30 - 40 лет. Его запасы составляют 10 миллионов тонн высококачественного антрацита. Пласты угля на «Волынской» - крутопадающие. Во второй западной лаве антрацит «рубили» вручную, отбойными молотками. Шахта два года находилась затопленной из-за артударов ВСУ.