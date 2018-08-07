В сентябре в Донецке покажут жесткий фильм о войне на Донбассе «Добровольцы»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-07T12:26:26+03:00

"Добровольцы" - фильм о погибших героях, о великой силе духа простых русских людей, которые, своих не бросают – говорит создатель и руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. ФОТО: Личная страница героя публикации ВКонтакте

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Фильм "Добровольцы" рассказывает на примере одной истории из Санкт-Петербургского Музея воинской доблести Донбасса (прежнее название Музей Новороссии) , как Россия хранит память о добровольцах, отдавших свои жизни за други своя - защитников и мирных жителей Донбасса в общей борьбе с поднявшим голову неонацизмом XXI века.

Этот фильм о погибших героях, о великой силе духа простых русских людей, которые, своих не бросают – говорит создатель и руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

- Как родилась идея фильма?- Спрашиваю Германа.

В бывшем Донецком аэропорту. ФОТО: Личная страница героя публикации ВКонтакте

- Родилась идея не сразу, изначально мы хотели сделать социальный ролик, который бы призывал людей к взаимопомощи и единству . Но позднее, вспомнив,наш музейный долгий путь, у меня родилась идея снять фильм на реальных событиях о добровольцах. Я привлек молодого, но перспективного режиссера из Белгорода Егора Махонина. Два с лишним месяца мы работали над фильмом, сама идея картины была увековечить погибших добровольцев , в том числе и наших друзей. Вы бы знали сколько времени и нервов это нам стоило! Двойную сложность составляло то, что финансированием проекта мы занимались сами. Этот фильм , как собственно и сам музей, можно сказать народная инициатива . А то, что исходит из народа как правило получается более искренне и по настоящему , яркий пример тому - общемировая акция Бессмертный полк. Какой получился сам фильм, судить не нам , а зрителям . Но то , то что он получился жесткий , это правда . Жители Донецка премьеру увидят в сентябре этого года .

- Кто написал сценарий? Там показаны только добровольцы из России?

Фильм сначала увидят в Санкт - Петербурге. ФОТО: Личная страница героя публикации ВКонтакте

- Я являюсь автором сценария. Фильм рассказывает не только о добровальцах из России. По поводу демонстрации картины - на данный момент ведутся переговоры с Москвой и Луганском , есть интерес у жителей Крыма, но и безусловно покажем в Питере, а там видно будет.

- Вы часто бываете в Донецке?

- Да, уже даже сбился – сколько раз! Мы возили и возим гуманитарку в основном детям : в детские сады на Гольме ( Горловка ) , Детский дом в Харцызске , Интернат для особых детишек на Азотном , можно много перечислять.

командир Первого казачьего полка им . Платова Павел Дремов в Музее. ФОТО: Личная страница героя публикации ВКонтакте

- Это личная история. Мой брат Дмитрий Филиппов , работавший до 2014 года водителем большегруза, после того, как на Донбасс пришла война, пошел туда добровольцем. Его позывной – Питер.Бороться против неофашизма. В январе попал в окружение под Санжаровкой. (Битва за высоту 307,9 – одну из ключевых точек в создании "Дебальцевского котла". Ее еще называли санжаровской мясорубкой – Ред.). Он звонил мне и рассказывал все, что происходило. Это была как его Лебединая песня… Брат вышел.- В Донецке знают, что в музее собраны уникальные экспозиционные материалы - начиная от символики подразделений армии ДНР до личных вещей добровольцев. И музей – своеобразная площадка для встречи единомышленников. А с чего все начиналось?

(Он два с половиной года отвоевал , женился на беженке из Донецка и у них двое детей Живут замечательно в Питере, душа в душу ).

А я решил создать музей – как известно, чем раньше начнешь собирать – тем больше сохранишь! И тем дольше будут помнить.

Братья Герман и Дмитрий. ФОТО: Личная страница героя публикации ВКонтакте

К слову, у Германа до военного конфликта на Донбассе была своя дорожно-строительная компания , строил дороги в России . Строителем он остался и сейчас – потому что строить Память для потомков – это тоже невероятно сложно, а еще – невероятно почетно.