Авария на торезской шахте «Волынская» 6 августа 2018: судьба двух горняков неизвестна

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-07T09:31:47+03:00

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6 августа 2018 года в 14.00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии ОП «Шахтоуправление «Волынское» ГП «Торезантрацит». Авария случилась во 2-й западной лаве пласта Н7 со второго по восьмой уступ, протяженностью 60 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

На момент обрушения в лаве находилось шестнадцать человек, двенадцать из них самостоятельно вышли на поверхность. Горноспасатели МЧС (более пятидесяти сотрудников), а также бригада специально подготовленных проходчиков шахты «Волынская» продолжают поиски горняков, которые остались застигнутыми на аварийном участке.

Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, 7 августа в 3:10 обнаружены и в 4:15 извлечены и подняты на поверхность 2 забойщика. Горняки не пострадали. По состоянию на 7:00 судьба остальных двух горняков остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы продолжаются: из предполагаемых 49 м.п. обрушенной горной массы, пройдено 19 м.п. Для проводимых поисково-спасательных мероприятий от МЧС ДНР привлечены: оперативная группа ЦУКС, командный и личный состав департамента ГВГСС, 7 единиц техники, 47 человек личного состава, 3 психолога.