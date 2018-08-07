2018-08-07T09:31:47+03:00
Происшествия

Авария на торезской шахте «Волынская» 6 августа 2018: судьба двух горняков неизвестна

Поисково-спасательные работы проводят горноспасатели МЧС ДНР и специально подготовленные проходчики «Волынской» [обновляется]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Авария на шахте «Волынская». Фото: МЧС ДНРАвария на шахте «Волынская». Фото: МЧС ДНР
Изменить размер текста:

6 августа 2018 года в 14.00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии ОП «Шахтоуправление «Волынское» ГП «Торезантрацит». Авария случилась во 2-й западной лаве пласта Н7 со второго по восьмой уступ, протяженностью 60 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

На момент обрушения в лаве находилось шестнадцать человек, двенадцать из них самостоятельно вышли на поверхность. Горноспасатели МЧС (более пятидесяти сотрудников), а также бригада специально подготовленных проходчиков шахты «Волынская» продолжают поиски горняков, которые остались застигнутыми на аварийном участке.

Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, 7 августа в 3:10 обнаружены и в 4:15 извлечены и подняты на поверхность 2 забойщика. Горняки не пострадали. По состоянию на 7:00 судьба остальных двух горняков остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы продолжаются: из предполагаемых 49 м.п. обрушенной горной массы, пройдено 19 м.п. Для проводимых поисково-спасательных мероприятий от МЧС ДНР привлечены: оперативная группа ЦУКС, командный и личный состав департамента ГВГСС, 7 единиц техники, 47 человек личного состава, 3 психолога.

Авария на шахте «Волынская». Фото: МЧС ДНР

Авария на шахте «Волынская». Фото: МЧС ДНР

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Он мечтал видеть, как дети растут": вахтовика из Новосемейкино, разбившегося в крушении МИ-8 в Красноярском крае, дома ждали жена и сын
Коллеги Сергея Веретенникова не могут поверить в случившееся и вспоминают, как вместе хотели наконец-то найти работу дома, рядом с семьей и завязать с такой жизнью
«Некоторых бил, чтобы проснулись»: детский тренер рассказал, как вытаскивал людей из горящего автобуса
«Комсомолка» нашла героя, который спас пассажиров автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Сейчас он без денег и паспорта, а перевозчик даже не сказал ему «спасибо»
Новости 24
Авария на шахте «Волынская» 6 августа 2018: все шахтеры живы
Обстрелы в ДНР: за прошедшие сутки в Республике повреждено двенадцать домов
В результате обстрела на Юге ДНР ранен мирный житель
Перемирием здесь и не пахнет. За прошедшую ночь в Горловке повреждено семь домов
Ясиноватая без воды
Погода в Донецке: после полудня синоптики опять обещают грозу
Куда сходить в Луганске 7 августа 2018: программа мероприятий
Новости ЛНР: В Республике убрали более 80 процентов озимых
Обстрел Кировского района Донецка: Один дом сгорел, еще три разрушены
Обстрелы ДНР: В Республике восстановили треть жилых домов
Не поступившие студены ДНР могут попробовать свои силы в соседней Республике! В ЛНР объявили дополнительный набор в вузы
Четвертая годовщина гибели Андрея Стенина. Донецк помнит.
Украинский сувенир 30-х годов приехал в Донецк из Марьинки
Авария на шахте в Торезе: четверо горняков пока остаются под завалом
Выставка, посвященная событиям в Донбассе, откроется в школе Беслана
АТОшника поучили жизни в Днепропетровской области
В ЛНР сбили украинский беспилотник
Молния сожгла четыре квартиры в ЛНР
Дончанка "спасла" от тюрьмы дочь за 42 тысячи гривен
Вступительная кампания 2018 в Донецке: 10 тысяч абитуриентов зачислены в вузы Республики
Выстрел в Голову: В Бахмутовском районе украинский солдат расстрелял сержанта
Безсонов: На Мариупольском направлении лейтенант сбежал с оружием и сутки кайфовал
Коменданский час в Донецке: задержаны более двухсот нарушителей