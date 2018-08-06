Что бы ответил крымчанин-брат Наева на вопрос - чей Крым?

6 Авг. 15:00 2018-08-06T16:09:53+03:00

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Наличие брата в Крыму не мешает выполнению обязанностей по защите Украины от "вооруженной агрессии РФ на Донбассе", сказал командующий Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев в интервью «Сегодня».

До этого получило широкий резонанс сообщение в СМИ, когда командующий Объединенными силами Наев в 2016 и 2017 годах получил от Максима Ивановича Наева в виде подарка 135 000 грн и 139 743 грн. Тогда многие задались вопросом: может ли человек, который дарит Сергею Наеву внушительные суммы денег и при этом работает на Россию в "оккупированном" Крыму, быть фактором влияния на генерала?

«В Крыму проживают граждане Украины. Крым – украинский? Поэтому все, кто живет в Крыму, – граждане Украины. О том, что он там проживает – действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности. Мой брат очень внимательно слушает все мои интервью, потом у меня был с ним разговор, и он сказал: "Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет"», – сказал Наев.

Командующий ООС добавил, что это не мешает ему сейчас, и не будет мешать в будущем.

«Все, что касается выполнения мною служебных обязанностей, я сделаю в совершенстве – так, как меня научили. Так, как у меня в сердце, так, как я хотел бы это сделать. Поверьте, все будет хорошо», – резюмировал генерал Наев поговоркой "Русского радио".

Кроме того, Наев напомнил, что ООС имеет целью обеспечение территориальной целостности Украины и создание условий для мирного и безопасного возрождения Донбасса.

- Мы не позволим оккупантам безнаказанно убивать наших военных и мирных жителей, - пообещал Наев. - Именно поэтому ответ на обстрелы наших позиций, мирных городов и поселков будет неотвратимым для этих бандитов. У нас хватит профессиональных навыков, чтобы военная сила применялась исключительно "по адресу", точечно, и главное – результативно.

Вот правда Наев так и не сказал, когда же будет героически освобождать своего брата и весь "украинский" Крым от "аннексии России".