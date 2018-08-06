Марьяна Наумова привезет в Донецк саженец розы из усадьбы Слободана Милошевича

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-06T15:17:56+03:00

Чемпионка Мира по пауэрлифтингу побывала на могиле Слободана Милошевича, где ей подарили саженец розы.

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Кроме того, что Марьяна стала абсолютной чемпионкой региональных соревнований в Сербии, она успевает вести активную общественную жизнь: встречается со студентами, с различными организациями, мероприятие в посольстве.

Но есть одно посещение, которое теперь косвенно связано с Донбассом, и которым Марьяна очень гордится:

- Меня вчера пропустили на могилу Слободана Милошевича. Могила Милошевича закрыта для посещений. Пускают только по согласованию. Меня пропустил его бывший личный охранник. Президент Югославии похоронен во дворе своего дома. Мы привезли ему цветы и мне подарили маленький саженец розы из усадьбы Милошевича.

- Решила где посадишь?

- Уже думала об этом. Посажу у себя на участке, а как разрастется – я привезу в Донецк саженец розы из усадьбы бывшего президента и героя Югославии. Поучаствую своей розой в вашем городе роз. Попрошу посадить в парке.