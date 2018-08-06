2018-08-06T12:15:25+03:00
Политика

Какое будущее готовит Украина Донбассу?

Власти Украины озвучивают планы по Донбассу один смелее другого, при этом понимают, что как раньше уже никогда не будет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Нищая Украина ждет, как "осчастливить" собою Донбасс.Нищая Украина ждет, как "осчастливить" собою Донбасс.
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-Социально-экономическое будущее неподконтрольных Украине территорий Донбасса – это вопрос самый главный и самый сложный для украинских властей, предпринимателей и экспертов, - заявил заместитель министра по вопросам Донбасса и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука.

- За 4 года на всех круглых столах я слышал абсолютно от всех экспертов, предпринимателей, научных работников, что того Донбасса, который был до войны, уже не будет. Это господствующая точка зрения. Что касается будущего, конкретных каких-то предложений ни от предпринимателей, ни от научных работников, я еще ни разу не слышал, – сказал он.

По его словам, в вопросе реинтеграции Донбасса есть популярный, но популистский тезис – сделать там «силиконовую долину». «Но нужно понимать, что там нет ни интеллектуального потенциала, чтобы это сделать, ни инфраструктуры. Большая часть населения, которое проживает сейчас на оккупированной территории, это пенсионеры. А других предложений я пока не слышал», – заявил Тука.

«Параллельно с этим есть идея о создании свободной экономической зоны на освобожденных территориях [Донбасса]. Она имеет право на жизнь, ничего ошибочного в этом не вижу и готов поддержать это. При одном условии – наши антикоррупционные органы за день до внедрения [этих правил] 90% уделят именно новосозданной свободной экономической зоне», – добавил Тука.

А сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению и развитию "освобожденных территорий Донбасса". Об этом сегодня, 6 августа, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», – написал Порошенко.

Украинские СМИ наперебой твердят, что дончане ждут-не дождутся прихода Украины. Сами же дончане о такой перспективе говорят с сарказмом и не горят желанием слиться в братских объятиях с теми, кто пятый год их убивает.

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