Грозит ли Донбассу инфекция - листериоз, занесенная в Украину в результате торговли с ЕС?
В Украине у одного человека обнаружили листериоз, сообщают украинские издания.
Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин.
Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.
Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать инфекционно-токсический шок, менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.
Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Это же заболевание обнаружили в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции. Для 10 человек там она стала смертельной. Сейчас кукурузу активно изымают из продажи в Украине.
Чтобы избежать заражения, специалисты советуют проводить тщательную тепловую обработку продуктов. Свежие овощи и фрукты желательно ошпаривать кипятком. Врачи говорят, что вполне возможны новые вспышки заболевания, т.к. инкубационный период у листериоза длительный.
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