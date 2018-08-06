2018-08-06T10:53:42+03:00
Политика

Грозит ли Донбассу инфекция - листериоз, занесенная в Украину в результате торговли с ЕС?

В Украине выявлена опасная инфекция, которая поражает головной мозг и в ряде случаев приводит к смерти
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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По первым симптомам болезнь похожа на сильное пищевое отравление. Если же вовремя не диагностировать, страдает центральная нервная система или головной мозг. Фото: news.pnПо первым симптомам болезнь похожа на сильное пищевое отравление. Если же вовремя не диагностировать, страдает центральная нервная система или головной мозг. Фото: news.pn
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В Украине у одного человека обнаружили листериоз, сообщают украинские издания.

Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин.

Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.

Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать инфекционно-токсический шок, менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.

Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Это же заболевание обнаружили в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции. Для 10 человек там она стала смертельной. Сейчас кукурузу активно изымают из продажи в Украине.

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют проводить тщательную тепловую обработку продуктов. Свежие овощи и фрукты желательно ошпаривать кипятком. Врачи говорят, что вполне возможны новые вспышки заболевания, т.к. инкубационный период у листериоза длительный.

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