Детей накормили мороженным. До отвала
На бульваре Пушкина прошел праздник мороженного, который устроило детям предприятие «Винтерпром» в честь своего дня рождения. Предприятию исполнилось 86 лет! И если основное направление предприятие – мороженное, то было очень правильно позвать на свой день рождения детей.
В итоге получилась квинтэссенция праздника – дети, мороженное, улыбки, смех, аниматоры, мыльные пузыри и одно сплошное веселье!
Вы знали, что морозилку с мороженным дети опустошают ровно за шесть минут? Я специально засекала. Потом морозилку наполняют снова, и опять – ровно шесть минут. Раздатчица мороженного тоже видела такое впервые.
Показательным выглядел диалог между двумя экспертами по мороженному лет по девять:
- Ты сколько съел?
- Семь
- А я сейчас девятое и все. Больше не могу.
Заседание экспертной комиссииФото: Ольга ЖУКОВА
Чтоб родителям не было так обидно, что они родители и угощенья им не положено, мороженное им продавали по ценам завода.
Родители любят мороженное не меньше детейФото: Ольга ЖУКОВА
Что хочу сказать – родители отрывались не хуже девятилетних экспертов. На выходе был замечен чей-то папа, который нес к урне плотно набитый обертками пакет. Папа был счастлив! Собственно, так бывает со всеми после порции мороженного.
"А не ты ли съела мой шоколад?"Фото: Ольга ЖУКОВА
Грех не воспользоваться предоставленным случаемФото: Ольга ЖУКОВА
Мне добавки!Фото: Ольга ЖУКОВА
"Шла бы ты со свом фотоаппаратом, не мешала"Фото: Ольга ЖУКОВА