2018-08-06T01:30:51+03:00
Политика

Детей накормили мороженным. До отвала

Настоящий праздник устроил детям в свой день рождения донецкий хладомбинат.
Ольга ГОРДО
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Праздник мороженного в Донецке - было круто!Праздник мороженного в Донецке - было круто!Фото: Ольга ЖУКОВА
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На бульваре Пушкина прошел праздник мороженного, который устроило детям предприятие «Винтерпром» в честь своего дня рождения. Предприятию исполнилось 86 лет! И если основное направление предприятие – мороженное, то было очень правильно позвать на свой день рождения детей.

Праздник мороженного в Донецке - было круто! Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто!Фото: Ольга ЖУКОВА

В итоге получилась квинтэссенция праздника – дети, мороженное, улыбки, смех, аниматоры, мыльные пузыри и одно сплошное веселье!

Праздник мороженного в Донецке - было круто! Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто!Фото: Ольга ЖУКОВА

Вы знали, что морозилку с мороженным дети опустошают ровно за шесть минут? Я специально засекала. Потом морозилку наполняют снова, и опять – ровно шесть минут. Раздатчица мороженного тоже видела такое впервые.

Показательным выглядел диалог между двумя экспертами по мороженному лет по девять:

- Ты сколько съел?

- Семь

- А я сейчас девятое и все. Больше не могу.

Заседание экспертной комиссии Фото: Ольга ЖУКОВА

Заседание экспертной комиссииФото: Ольга ЖУКОВА

Чтоб родителям не было так обидно, что они родители и угощенья им не положено, мороженное им продавали по ценам завода.

Родители любят мороженное не меньше детей Фото: Ольга ЖУКОВА

Родители любят мороженное не меньше детейФото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто! Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто!Фото: Ольга ЖУКОВА

Что хочу сказать – родители отрывались не хуже девятилетних экспертов. На выходе был замечен чей-то папа, который нес к урне плотно набитый обертками пакет. Папа был счастлив! Собственно, так бывает со всеми после порции мороженного.

"А не ты ли съела мой шоколад?" Фото: Ольга ЖУКОВА

"А не ты ли съела мой шоколад?"Фото: Ольга ЖУКОВА

Грех не воспользоваться предоставленным случаем Фото: Ольга ЖУКОВА

Грех не воспользоваться предоставленным случаемФото: Ольга ЖУКОВА

Мне добавки! Фото: Ольга ЖУКОВА

Мне добавки!Фото: Ольга ЖУКОВА

"Шла бы ты со свом фотоаппаратом, не мешала" Фото: Ольга ЖУКОВА

"Шла бы ты со свом фотоаппаратом, не мешала"Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто! Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто!Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто! Фото: Ольга ЖУКОВА

Праздник мороженного в Донецке - было круто!Фото: Ольга ЖУКОВА

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