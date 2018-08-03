Панский сад станет особо охраняемой территорией

3 Авг. 20:37 2018-08-03T20:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Донбасс богат уникальными ландшафтами, как природными, так и рукотворными. Один из них - Панский сад. Он занимает территорию в 10 гектаров. Это сказочное место, словно с картин Ивана Шишкина, расположено в поселке Ольховчик города Шахтерск. Здесь сплетаются кронами вековые вязы, клены, ясени, растут многочисленные кустарники и добавляют колорита этому незабываемому пейзажу выходящие на поверхность песчаники.

- Это такой характерный элемент для нашего Донецкого кряжа, когда песчаники - это материковые отложения давних-давних эпох, во многих местах просто обнажаются, открывается камень и красивыми складками просто дополняет, добавляет особенностей рельефа. Т.е. зеленые задернованные склоны, и вдруг открывается такой камень - серо-коричневый характерный, - рассказывает председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань

Около 250 лет назад здесь располагалась слобода полковника графа Алексея Орлова, основателя поселка Алексеево-Орловка, которому в этих местах была выделена ранговая дача. Тогда и появился этот уникальный сад. Бытуют легенды, что когда-то здесь находилось озеро, в котором разводили лебедей. Сейчас уже нет ни озера, ни лебедей. Хозяйственная деятельность людей, проживавших на этих территориях, нанесла значительный ущерб этому заповедному месту.

Панский сад станет особо охраняемой территориейФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Он интересен тем, что возвращает нас в те времена, когда такие города, как Шахтерск, Торез и ряд других, только появлялись, - продолжает свой рассказ Роман Кишкань. - Когда это были земли Войска Донского, когда здесь появлялись казачьи поселения. Здесь какое ни возьми - Грабово, Никишино и до Хомутово - это все земли, на которых были казаки. Поэтому, исконно русские территории мы считаем, что кроме природоохранных целей, мы должны еще сохранять и этнографические, и исторические, и природоведческие особенности этих территорий. И знать их, помнить, беречь. Он может стать также объектом для познавательного туризма.

Чтобы сохранить этот прекрасный уголок природы, необходимо придать ему статус особо охраняемой территории.

- Эта территория с нашей точки зрения, требует достаточно твердых мер по охране, - говорит Роман Кишкань. - Мы планируем изучить вопрос и предложить создать здесь новый объект - особо охраняемую природную территорию. Просто еще до войны ее очень здорово «поуродовали», так скажем, копанками. Тут вокруг были выходы угля, поверхностные пласты. Это будет объект без создания специальной дирекции. Мы просто его возьмем под свою опеку, периодически будем смотреть, что здесь происходит. Но самое главное, что здесь нельзя будет устроить очередную подпольную шахту и просто испортить этот ландшафт.

В ближайшее время Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам подготовит приказ о присвоении Панскому саду статуса особо охраняемой территории и после регистрации его в Министерстве юстиции, можно считать, что в Донецкой Народной Республике появился еще один природоохранный объект.