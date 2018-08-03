Наев заявил, что делает ремонт на фенольном. А что он может?

3 Авг. 19:00 2018-08-03T19:25:18+03:00

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3 августа, совершенно неожиданно, подчиненные командующего ООС генерала Сергея Наева не просто признались, что шламонакопитель фенольного завода в Дзержинске (Торецке) находится в их зоне отвественности, но и констатировали, что там идет ремонт.

Напомним, что данный шламонакопитель есть отстойник, в котором плавает половина таблицы Менделлева, причем самая опасная половина. Литр выпитой оттуда воды может отправить человека в могилу.

Ранее укросми делали вид, что все проблемы данного объекта относятся к компетенции властей ДНР. И вдруг они прозрели и бросились предотвращать техногенную катастрофу на своей территории.

Видимо, пришел сигнал с Запада. Ведь нынешним гауляйтерам Украины все равно, что творится на оккупированном ими Донбассе.

Напомним, Дзержинский фенольный завод - уникальное в своем роде предприятие, единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, являющихся продуктами коксохимического производства.

Эти вещества относятся ко второму классу опасности, легко воспламеняются и крайне вредны для здоровья человека (например, нафталин вызывает паралич почек и нервной системы, фенол оказывает сильнейшее раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки).