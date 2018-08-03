2018-08-03T19:25:18+03:00
Политика

Наев заявил, что делает ремонт на фенольном. А что он может?

Видимо, пришел сигнал с Запада
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Дзержинский фенольный завод - уникальное в своем роде предприятие, единственное на территории СНГ. ФОТО: s12.stc.all.kpcdn.netДзержинский фенольный завод - уникальное в своем роде предприятие, единственное на территории СНГ. ФОТО: s12.stc.all.kpcdn.net
Изменить размер текста:

3 августа, совершенно неожиданно, подчиненные командующего ООС генерала Сергея Наева не просто признались, что шламонакопитель фенольного завода в Дзержинске (Торецке) находится в их зоне отвественности, но и констатировали, что там идет ремонт.

Напомним, что данный шламонакопитель есть отстойник, в котором плавает половина таблицы Менделлева, причем самая опасная половина. Литр выпитой оттуда воды может отправить человека в могилу.

Ранее укросми делали вид, что все проблемы данного объекта относятся к компетенции властей ДНР. И вдруг они прозрели и бросились предотвращать техногенную катастрофу на своей территории.

Видимо, пришел сигнал с Запада. Ведь нынешним гауляйтерам Украины все равно, что творится на оккупированном ими Донбассе.

Напомним, Дзержинский фенольный завод - уникальное в своем роде предприятие, единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, являющихся продуктами коксохимического производства.

Эти вещества относятся ко второму классу опасности, легко воспламеняются и крайне вредны для здоровья человека (например, нафталин вызывает паралич почек и нервной системы, фенол оказывает сильнейшее раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Анна Герман: Новым президентом измученный народ Украины может избрать "условного" боксера Усика. Но допустят ли такого кандидата к выборам?
Экс-депутат Верховной Рады и бывший пресс-секретарь президента, а ныне широко известный в Европе, и не только, эксперт - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
ВСУ с помощью провокаций обеспечат нужную картинку для украинских СМИ, прибывших в зону «ООС»
Почта Донбасса открыла отделение в селе Раздольном, Старобешевского района
Погода в Луганске: ожидается резкое ухудшение погоды - грозы, сильный ветер и град
Связь МТС/Водафон в Луганске: Украина сорвала доставку оборудования для восстановления связи в ЛНР
Готовьте желания! До ста звезд в час! В этом году Дончане могут увидеть звездопад Персеиды
В ботаническом саду расцвел редкий кактус
ВСУ выпустили по Донбассу около 100 боеприпасов
Верховный суд ДНР проверит сведения «Новой газеты» о сотнях граждан РФ «за решеткой в ДНР»
Количество льготных мест в маршрутках ДНР сократят до 20%
Погода в Донецке: сегодня весь день облачно
6 августа в ЛНР откроется выставка фоторабот погибшего в 2014 году российского журналиста Стенина
Леонид Рошаль отметил улучшение качества медицины в ДНР и ЛНР
ВСУ разместили дивизион РСЗО «Ураган» в районе
Что показал анализ качества питьевой воды в Донецке
В воскресенье на бульваре Пушкина детям раздадут 500 бесплатных порций мороженого
Перемены будут? О чем поговорят на переговорах в Минске
Собираемся в школу в ЛНР: Сколько денег понадобиться на канцелярский набор
Обстрелы в ЛНР: За неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР более 320 боеприпасов
Скоро запустят поезд из ДНР в Таганрог
Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг передумал посещать Саханку и Коминтерново
Погода в ЛНР: в ближайшие часы ожидаются грозы
Эдуард Басурин: За неделю ВСУ обстреляли 8 населённых пунктов ДНР