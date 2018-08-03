Диверсия на железной дороге в Ясиноватой 3 августа: почему произошло возгорание тяговой подстанции

3 Авг. 15:55 2018-08-03T15:57:55+03:00

В СЦКК ДНР сообщили, что к пожару причастны диверсанты

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Ночь на третье августа в Ясиноватой выдалась не спокойной. В начале первого на тяговой подстанции в результате диверсии со стороны украинских силовиков произошло возгорание. . Об этом заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- В результате диверсионных действий со стороны ВСУ сегодня произошло возгорание тяговой подстанции в Ясиноватой по улице Южная сторона, 22. Огнем было уничтожено две электроподстанции и два железнодорожных вагона, содержимое которых сейчас неизвестно,- заявил Якубов.

Ранее в МЧС ДНР рассказали, что в результате возгорания уничтожены две трансформаторных подстанции и одна повреждена. Также сгорели пять тонн трансформаторного масла, 50 квадратных метров кровли на административном двухэтажном здании, два железнодорожных товарных вагона.

- К тушению пожара привлекались 33 человека личного состава и восемь единиц техники, - говорится в сообщении ведомства.