2018-08-03T15:57:55+03:00
Политика

Диверсия на железной дороге в Ясиноватой 3 августа: почему произошло возгорание тяговой подстанции

В СЦКК ДНР сообщили, что к пожару причастны диверсанты
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Фото: СЦКК ДНРФото: СЦКК ДНР
Изменить размер текста:

Ночь на третье августа в Ясиноватой выдалась не спокойной. В начале первого на тяговой подстанции в результате диверсии со стороны украинских силовиков произошло возгорание. . Об этом заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- В результате диверсионных действий со стороны ВСУ сегодня произошло возгорание тяговой подстанции в Ясиноватой по улице Южная сторона, 22. Огнем было уничтожено две электроподстанции и два железнодорожных вагона, содержимое которых сейчас неизвестно,- заявил Якубов.

Ранее в МЧС ДНР рассказали, что в результате возгорания уничтожены две трансформаторных подстанции и одна повреждена. Также сгорели пять тонн трансформаторного масла, 50 квадратных метров кровли на административном двухэтажном здании, два железнодорожных товарных вагона.

- К тушению пожара привлекались 33 человека личного состава и восемь единиц техники, - говорится в сообщении ведомства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Анна Герман: Новым президентом измученный народ Украины может избрать "условного" боксера Усика. Но допустят ли такого кандидата к выборам?
Экс-депутат Верховной Рады и бывший пресс-секретарь президента, а ныне широко известный в Европе, и не только, эксперт - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
ВСУ с помощью провокаций обеспечат нужную картинку для украинских СМИ, прибывших в зону «ООС»
Почта Донбасса открыла отделение в селе Раздольном, Старобешевского района
Погода в Луганске: ожидается резкое ухудшение погоды - грозы, сильный ветер и град
Связь МТС/Водафон в Луганске: Украина сорвала доставку оборудования для восстановления связи в ЛНР
Готовьте желания! До ста звезд в час! В этом году Дончане могут увидеть звездопад Персеиды
В ботаническом саду расцвел редкий кактус
ВСУ выпустили по Донбассу около 100 боеприпасов
Верховный суд ДНР проверит сведения «Новой газеты» о сотнях граждан РФ «за решеткой в ДНР»
Количество льготных мест в маршрутках ДНР сократят до 20%
Погода в Донецке: сегодня весь день облачно
6 августа в ЛНР откроется выставка фоторабот погибшего в 2014 году российского журналиста Стенина
Леонид Рошаль отметил улучшение качества медицины в ДНР и ЛНР
ВСУ разместили дивизион РСЗО «Ураган» в районе
Что показал анализ качества питьевой воды в Донецке
В воскресенье на бульваре Пушкина детям раздадут 500 бесплатных порций мороженого
Перемены будут? О чем поговорят на переговорах в Минске
Собираемся в школу в ЛНР: Сколько денег понадобиться на канцелярский набор
Обстрелы в ЛНР: За неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР более 320 боеприпасов
Скоро запустят поезд из ДНР в Таганрог
Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг передумал посещать Саханку и Коминтерново
Погода в ЛНР: в ближайшие часы ожидаются грозы
Эдуард Басурин: За неделю ВСУ обстреляли 8 населённых пунктов ДНР