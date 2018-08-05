2018-08-05T14:40:47+03:00
Политика

ЛНР: Данные с беспилотника ОБСЕ могут быть использованы ВСУ

В Народной милиции ЛНР отметили, что такое уже было
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ОБСЕФото: ОБСЕ
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В Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о обеспокоенности, что информация, полученная Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), может быть использована украинской армией.

- В течение минувшей недели на одном из полигонов Народной милиции представители спецмиссии осуществляли мониторинг с помощью БПЛА на сверхмалых высотах (от пяти до 10 метров), - говорят в оборонном ведомстве. - Наблюдатели целенаправленно проводили видеосъемку строевых смотров военнослужащих, их экипировки и вооружения.

Все эти сведения могут быть опубликованы в отчете на официальном сайте ОБСЕ. Таким образом эта информация может попасть в руки кого угодно.

- В связи с этим многие наши военнослужащие опасаются за жизнь и здоровье своих родственников, оставшихся на подконтрольной Украине территории, - добавили в Народной милиции.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что такие случаи уже имели место не единожды.

- Призываем представителей СММ соблюдать требования Мандата и действовать согласно принципам беспристрастности и транспарентности, заявили в оборонном ведомстве Республики.

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