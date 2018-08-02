2018-08-02T12:54:25+03:00
Политика

Подчиненные Серегя Наева учатся терроризировать жителей Донбасса

Мучали жителей Лисичанска вояки в условиях, максимально приближенных к реальным условиям оккупации и зачистки
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Так выглядят учения ООС. ФОТО: image.zn.uaТак выглядят учения ООС. ФОТО: image.zn.ua
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На Донбассе продолжается Операция объединенных сил, которыми руководит молодой и амбициозный генерал Сергей Наев.

И буквально каждый день Наев готовит жителям Донбасса сюрпризы - то над отдыхающими на мариупольских пляжах вертолеты полетают, то рядом с передовой из тяжелых орудий артиллеристы потренируются расстреливать Республики.

Учения не прекращаются!

31 июля - 1 августа в рамках операции Объединенных сил в Лисичанск Луганской области состоялись т.н. "плановые антитеррористические и контрдиверсионные обучения".

Согнали всех силовиков, кого смогли - региональные подразделения СБУ, ВСУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГНСУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и неназванные секретные "спецы".

Учения украинских вояк прокомментировал для "КП" донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

- Как выглядят такие учения?

- Как издевательство! Мучали жителей Лисичанска вояки в условиях, максимально приближенных к реальным условиям оккупации и зачистки. Выглядит это грубо и некрасиво: колонная втягивается в населенный пункт, рассосредотачивается, сбушник и полиция хватает тех, на кого указали их стукачи, а также пьяных и просто попавшихся под руку местных. Во время жесткого экспресс-допроса от нх требуют указать пособников сепаров и дать показаниях на самих себя. Под жестким психологическим прессом, а иногда и под пытками, задержанные дают показания и силовики едут арестовывать следующий волну. Цикл начинается сначала.

Результатом всех действий должен стать арест нескольких человек с доказательной базой достаточно для похода в суд. На одного арестованного приходится десяток а то и больше "прошедших антитеррористическую проверку". Это ужасы которой они не скоро забудут.

Если все сложилось неудачно и "сепара" найти не смогли, задерживают одиноких алкоголиков и наркоманов.

- И что в итоге?

- О результатах отработки Лисичанска пока не говорят, но "руководителями учений... особенно отмечена работа оперативных служб Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - говорится в пресс-релизе ООС. Для кого-то третий месяц лета внезапно стал первым месяцем в СИЗО.... И вряд ли этот человек (или несколько человек) работали на спец-службы ДНР или ЛНР.

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