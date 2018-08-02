В Харцызске открыли первый в городе Единый центр связи

2 Авг. 10:50 2018-08-02T11:46:06+03:00

ЕЦС будет обслуживать жителей Харцызска, а также сел Дубовка, Новониколаевка, Новопелагеевка и Золотаревка. Фото: ГП «Почта Донбасса»

Это шестнадцатый ЕЦС по счету в ДНР

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В Харцызске открылось отделение почтовой связи нового формата. Единый центр связи (ЕЦС) будет обслуживать жителей города, а также сел Дубовка, Новониколаевка, Новопелагеевка и Золотаревка.

- В Едином центре связи можно будет заплатить не только за телефон, интернет, кабельное телевидение, но и за потребленные коммунальные услуги. Также там можно отправить деньги и получить перевод, подписаться на периодические издания, воспользоваться услугой курьерской доставки, доставки грузов из России. Кроме полного спектра почтовых услуг, жителям теперь доступны и услуги «Углетелекома», «Комтела» и «Феникса», - сообщил генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

ЕЦС стал шестнадцатым по счету в ДНР. Первый центр открылся в июне прошлого года года в здании столичного Главпочтамта.

Адрес Единого центра связи в Харцызске: улица Октябрьская, 84