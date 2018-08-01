2018-08-01T13:00:36+03:00
Общество

Погода в Донецке на август 2018: каким будет последний месяц лета?

Есть хорошая новость для тех, кто не успел сходить в отпуск - август будет теплым и вообще лето у нас надолго
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Август будет комфортным. Фото: Евгения КарпачеваАвгуст будет комфортным. Фото: Евгения Карпачева
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Не успели дончане посетовать на запредельную жару, как уже наступил август. Не за горами осенние дожди, когда сапоги и ботинки сменят легкие босоножки, а летние платья отправятся в шкаф до следующего года. Так каким будет последний месяц лета в Донецке?

Климатологи заверяют нас, что август выдастся более мягким, чем июль. Куртки и ветровки откладываем до сентября, хотя не исключено, что они понадобятся в конце месяца. Погода будет приятной, но карибской жары не предвидится. Солнечным дням августа будут сопутствовать грозовые и дождливые дни, но значительно реже, чем в июле. В среднем показатели ртутного столбика будут колебаться в пределах +24…+32ºС.

Также радует новость о том, что лето 2018 будет долгим и холодные дни наступят не скоро, хотя в конце августа ожидается незначительное похолодание. Самые высокие температуры воздуха ждут нас в начале месяца до +32ºС.

На протяжении месяца ожидается всего несколько дождливых дней. Дожди нас ждут 2, 3 августа, с 17 по 19 августа и 25, 26 августа. В остальные дни синоптики обещают солнечность и небольшую облачность.

В любом случае не пропустите последний месяц лета, стараемся осуществить все то, что не успели раньше: сходить на природу, пройтись под летним дождем и по макушку объесться фруктами.

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