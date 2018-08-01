Зачистка в Лисичанске: СБУ начали облавы на пророссийски настроенных граждан

1 Авг. 10:00 2018-08-01T11:27:45+03:00

Такой будет реинтеграция Донбасса: бесправие, облавы, запрет покидать жилье, которое за отсутствие лояльности к новой власти, могут отобрать в пользу украинской армии

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В Лисичанске в последние дни проводятся зачистки. Делается это для устрашения местного населения, такими методами работали гестаповцы в Великую Отечественную войну. Их знамя успешно подхватила украинская власть.

«В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в городе Лисичанск Луганской области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и прочее. В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избежания недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении пресс-службы ООС.

"Это и есть реинтеграция Донбасса" – пишут взахлеб украинские СМИ.

- Это, фактически, закон о реинтеграции Донбасса в действии. Такие мероприятия проводятся на основе оперативных данных. Жителям, которые проживают в районе проведения ООС надо привыкать к таким мероприятиям. Видимо есть оперативная информация о работе диверсионно-разведывательных групп в Лисичанске, - рассказал в комментарии телеканалу военный эксперт Олег Жданов.

Также он добавил, что облавы ВСУ в Лисичанске - это "первые ласточки", далее может последовать изъятие движимого и недвижимого имущества в пользу ООС.

К облавам привлечены подразделения МВД, СБУ и армии. Основной причиной есть выявление «вражеских элементов», если быть точнее, то агентуры и корректировщиков.

Украинский блогер Семен Кабакаев пишет, что местным жителям рекомендуют не выходить без надобности из домов. «Мы должны быть готовы освобождать и зачищать наши города от оккупантов и их пособников. Данные мероприятия – яркий пример, как должны действовать силовые подразделения – без лишней огласки о подробностях операции и в едином порыве. Ведь не ровен час и подобные спецоперации начнутся в ДНР и ЛНР» - мечтает он.

Волонтер в ДНР Алексей Смирнов предупреждает: «Лисичанск. Будьте аккуратны. Лайки мне не ставьте и отпишитесь. У вас в городе проходят обыски и аресты всех, кто за Донбасс». Сами же местные жители уверенны, что раз объявлена зачистка, значит будут безнаказанно грабить.

Если кто-то думал, что реинтеграция Донбасса будет начата с того, что дончан наконец услышат в Киеве, то хочется таких оптимистов разочаровать. Ничего, кроме репрессий, мятежному Донбассу не готовят.