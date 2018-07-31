2018-07-31T17:23:51+03:00
Политика

В Донецке обновили деревья

В городе идут работы по озеленению города и лесопарковых зон.
Елена ШИНКАРЕНКО
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В Донецке обновили деревьяВ Донецке обновили деревьяФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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Основная масса деревьев, произрастающих на территории Донецкой народной республики, фактически достигла расчетного предельного возраста. Это связано с тем, что основные работы по озеленению населенных пунктов проводились еще в 60-х годах прошлого века.

- Это были самые массовые работы по озеленению города, озеленению лесопарковых зон, насаждению лесополезащитных полос. И за это время большинство деревьев подходит к своему физическому возрасту старения и подлежат удалению, - говорит главный специалист сектора охраны природных ресурсов Госкомэкополитики при Главе ДНР Александр Попов.

Для того чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с падением деревьев, а также в целях улучшения санитарного состояния зеленых насаждений, специалисты Государственного комитета экологической политики при Главе ДНР совместно с представителями городских администраций регулярно проводят комиссионные обследования. Только за последние полгода было обследовано около 16,5 тысяч деревьев. 6 тысяч было удалено, и еще около трех - сохранено путем обрезки и кронации.

В Донецке обновили деревья Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В Донецке обновили деревьяФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Удаление деревьев еще производится и в тех случаях, когда они нарушают правила благоустройства, - поясняет Александр Попов. - Допустим, ветки касаются кровли, остекления расположены близко, разрушают фундамент, находятся на инженерных сетях и коммуникациях. Вопрос больше относится к управлению по благоустройству. И тогда совместно с экологами принимаются решения.

Во время рейдов особое внимание уделяется территориям школ, детских садов и других мест массового пребывания людей. Для того чтобы оставить заявку на удаление аварийноопасных деревьев, необходимо обращаться в органы местной власти.

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