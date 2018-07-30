2018-07-30T12:50:31+03:00
Политика

Где в Донецке можно записать ребенка на секцию по футболу

Сеть детских российских футбольных центров «Чемпионика» проведет в столице Республики бесплатное обучение
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Желающих ребят стать футболистами стало большеЖелающих ребят стать футболистами стало большеФото: Павел ХАНАРИН
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После успешного выступления сборной России по футболу на Чемпионате мира в этом году – интерес к данному виду спорта вырос еще больше. В Донецке, как и в городах РФ, с восторгом болели за российскую команду, поэтому у многих мальчишек появилась мечта – стать футболистом.

У родителей возник вопрос: в какую же секцию отдать своего ребенка? В столице Республики почти что не осталось мест, где мальчишек обучают «игре миллионов».

Но не так давно сеть детских российских футбольных центров «Чемпионика» открыла свой филиал и в Донецке. Эта организация сотрудничает с ведущими спортивными клубами России, такими как «Спартак» (Москва), «Арсенал» (Тула), «Зенит» (Санкт–Петербург), «Шинник» (Ярославль).

- После обучения в «Чемпионике» дети приходят в профессиональные футбольные школы более подготовленными в физическом, психологическом и техническом плане, - рассказывают в центре. – Наша тренировочная методика развивает не только физические качества юного футболиста, но и помогает гармоничному развитию его личности.

После обучения в «Чемпионике» дети приходят в профессиональные футбольные школы более подготовленными в физическом, психологическом и техническом плане Фото: Павел ХАНАРИН

После обучения в «Чемпионике» дети приходят в профессиональные футбольные школы более подготовленными в физическом, психологическом и техническом планеФото: Павел ХАНАРИН

1 августа на РСК «Олимпийских» «Чемпионика» проведет бесплатное занятие для детей от трех до семи лет. Начало занятий запланировано на 18:00.

СПРАВКА «КП»

Первые клубы сети детских футбольных центров «Чемпионика» открыли свои двери в 2013 году. Сегодня по всей России, а также в СНГ работают более 350 центров проведения занятий. Все инструкторы – опытные футбольные игроки с высшим образованием. Весь спортивный персонал проходит обучение по авторской методике «Чемпионики», основанной на разработках ведущих футбольных клубов и тонком понимании детской психологии.

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