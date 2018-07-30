30 Июль 11:47 2018-07-30T11:56:31+03:00

Комендантский час в Донецке: Подростки могут находиться на улице до 22:00

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Для подростков смещение времени комендантского часа – не относится. Как и прежде дети до 18 лет уже в 22:00 должны находиться дома. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

- Многие молодые люди восприняли смещение комендантского часа с 23.00 до 1.00 как разрешение к вседозволенности, но все дело в том, что ограничения на передвижение несовершеннолетних остались неизменны, - сказали в ведомстве.

Для каждого возраста детей есть свои ограничение пребывания на улице без сопровождения взрослых. Так, например, детям до семи лет вообще нельзя оставаться без родительского контроля. Ребятам с семи до 14 лет – с 21:00 до 6:00, а подросткам с 14 до 18 лет – с 22:00 до 6:00.

- Во избежание спорных вопросов подросткам для подтверждения возраста нужно всегда иметь при себе документ или его копию, подтверждающую личность, - рассказывает инспектор сектора по делам несовершеннолетних министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики Людмила Дурицкая. - Это может быть копия свидетельства о рождении или ксерокопия паспорта.

КСТАТИ

В Старобешевском районе Республики провели опрос среди местных жителей по теме изменения времени комендантского часа.

Результат:

36% - мечтают о полной отмене комендантского часа;

30% - одобрили сокращение;

20% - выразили желание вернуть прежнее время;

14% - не беспокоятся на этот счет вообще, поскольку комендантский час никак не влияет на их привычный уклад жизни.