Ветер западный подул: Азовское море в районе мариупольского пляжа заполонили черные пятна

26 Июль 12:58 2018-07-26T13:05:07+03:00

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Недавно социальные сети взбудоражили кадры, сделанные жителями Мариуполя. На них было изображено Азовское море, которое заполонили непонятные черные пятна.

- На городском пляже, где-то между первым и вторым волнозерами в воде появились черные пятна с грязной пеной, - писали мариупольчане. - Не можем понять что это такое, можно ли купаться, опасно ли это?

Городской сайт «0629» сообщает, что начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай прокомментировал ситуацию и сообщил, что это может быть техническая грязь, которую принесло со стороны предприятий СРЗ и ММТП или стоящих на рейде судов.

Фото: соцсети

- Всему виной западный ветер, который принес данное загрязнение, - добавил он.

Несмотря на объяснения высокого начальника, горожане всё же бояться зоходить в воду. Известно, что сейчас эти пятна исчезли. Городские службы сообщили, что загрязненные участки обработали органическим сорбентом. Ситуация контролируется, опасности для отдыхающих нет.