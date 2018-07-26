2018-07-26T13:05:07+03:00
Политика

Ветер западный подул: Азовское море в районе мариупольского пляжа заполонили черные пятна

Возможно всему виной техническая грязь, которую принесло с местных предприятий
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Недавно социальные сети взбудоражили кадры, сделанные жителями Мариуполя. На них было изображено Азовское море, которое заполонили непонятные черные пятна.

- На городском пляже, где-то между первым и вторым волнозерами в воде появились черные пятна с грязной пеной, - писали мариупольчане. - Не можем понять что это такое, можно ли купаться, опасно ли это?

Городской сайт «0629» сообщает, что начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай прокомментировал ситуацию и сообщил, что это может быть техническая грязь, которую принесло со стороны предприятий СРЗ и ММТП или стоящих на рейде судов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Всему виной западный ветер, который принес данное загрязнение, - добавил он.

Несмотря на объяснения высокого начальника, горожане всё же бояться зоходить в воду. Известно, что сейчас эти пятна исчезли. Городские службы сообщили, что загрязненные участки обработали органическим сорбентом. Ситуация контролируется, опасности для отдыхающих нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Донецке: на выходных будет жарко – до +30
Пожар на автомойке в Пролетарском районе Донецка: пострадавший находится в состоянии средней тяжести
Родители, куда вы смотрите? В Мариуполе 11-месячный ребенок выпил средство от вшей
Концерт рэпера «Pharaon» в Луганске: информация оказалась фейковой
Обстрелы в ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили режим тишины
Пожар на территории завода «Точмаш» в Донецке: причины устанавливаются
Обстрелы ДНР: ВСУ уничтожили жилой дом в поселке Крутая Балка под Ясиноватой
ВСУ стреляли по Республике зажигательными снарядами
У "Феникса" теперь неограниченное количество гигабайт для своих абонентов
Опять сбой! Что происходит с "Фениксом" в ДНР?
День железнодорожника в ДНР 2018: программа праздничных мероприятий
При защите Республики 1 августа погиб один военнослужащий
Охота на ведьм: Организатору референдума в Мангушском районе дали условный срок
Вакансии в Донецке 2018: кого ищет работа
Вы всегда одними из первых приходите в горячие точки! Александр Захарченко поздравил десантником с их праздником
День шахтера в Макеевке 2018: открыт прием заявок на масштабный фестиваль молодежного творчества
Борьба с самостроями в Луганске: с начало года снесли почти 30 ларьков и киосков
Наказание шпиона в юбке: дончанке дали 11 лет лишения свободы
Обстрелы ЛНР: ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»